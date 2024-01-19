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قطر تستعد لتوقيع اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع الهند

1/19/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية بنوك أمريكية تحذر من انخفاض دخل الفائدة في عام 2024 تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024

قالت مصادر تجارية إن شركة قطر للطاقة قد توقع في غضون أسابيع اتفاقا طويل الأجل لتوفير الغاز الطبيعي المسال لمشترين هنود بأسعار أرخص وشروط أكثر مرونة من العقود القائمة، إذ تسعى الهند إلى الوفاء بهدف زيادة استخدام الغاز الطبيعي.

وقال أحد المصادر إن الشركات الهندية وقطر للطاقة اتفقوا على الشروط ويمكن توقيع عقد بحلول نهاية هذا الشهر أو أوائل فبراير شباط، مضيفا أن العقد الذي يوفر شحنات مرنة الوجهة وأسعار أقل سيستمر حتى نهاية 2050 على الأقل وربما بعد ذلك.

وستمدد الاتفاقية الجديدة العقود المقرر أن تنتهي في عام 2028 لتوريد 8.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى المشترين الهنود وتلعب دورا في تحقيق هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي بزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد إلى 15% بحلول عام 2030 من 6.3% الآن.

ولم ترد الشركات الهندية وقطر للطاقة على طلبات للتعليق.

المصدر:

MENAFN19012024000202011048ID1107743700

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