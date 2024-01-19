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العريان: الأسواق تبالغ في تقييم وتيرة ودرجة خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة

1/19/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية بنوك أمريكية تحذر من انخفاض دخل الفائدة في عام 2024 تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024

يرى الخبير الاقتصادي“محمد العريان” أن الأسواق تبالغ في تقدير وتيرة ومقدار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة، متجاهلة ارتفاع التضخم بشكل كبير، رغم اعتقاده باقتراب موعد بدء إجراءات التيسير النقدي.

وقال“العريان” الذي يشغل منصب رئيس كلية“كوينز” بجامعة كامبريدج خلال مؤتمر إدارة الثروات العالمية الذي عقده بنك“يو بي إس” في هونج كونج، إن الأسواق تقلل من شأن التضخم في قطاع الخدمات الذي يظل أعلى من تضخم السلع، ويحتاج إلى خفضه بوتيرة أسرع بكثير.

وتابع:“أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة التحول، لكن الأمر لن يكون بنفس السرعة أو العمق الذي تتوقعه الأسواق”، موضحاً أنه لن يتفاجأ في حالة بدء الاحتياطي في خفض الفائدة لاحقاً، ربما مع بداية الصيف القادم، أو خفض الفائدة بدرجة أقرب لتقديرات البنك المركزي البالغة 75 نقطة خلال عام 2024.

وأردف أن أي تغيير في التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه التحكم في الأسعار سوف يؤدي إلى الإضرار بسمعته، وقال:“إذا ارتكب البنك المركزي أخطاء عدة في سنوات القليلة الماضية على صعيد سياسته النقدية، فإن آخر شيء يرغب في القيام به هو إعطاء انطباع بأنه يعتزم تغيير مستهدفاته”، مشيراً إلى أنه لا يتوقع تغيير بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل التضخم المستهدف عند 2%.

المصدر:

MENAFN19012024000202011048ID1107743699

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