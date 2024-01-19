13 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 13 مليار درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” أن دائرة الأراضي شهدت تسجيل 2954 مبايعة بقيمة 9.47 مليار درهم، منها 184 مبايعة أراض بقيمة 2.01 مليار درهم و2770 مبايعة شقق وفلل بقيمة 7.46 مليار درهم.

موضوعاتمبيعات المنازل القائمة الأمريكية تسجل أسوأ عام منذ 1995 1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم فائدة الرهن العقاري الأمريكية تسجل أدنى مستوى منذ مايو 2023

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 170 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 79.72 مليون درهم في منطقة بوكدرة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 91.26 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 96.01 مليون درهم وحدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 278.81 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيراً مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة 825.07 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 279 مبايعة بقيمة 280.37 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 208 مبايعات بقيمة 462.07 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.86 مليار درهم منها 84 رهن أراض بقيمة 1.77 مليار درهم و558 رهن فلل وشقق بقيمة 1.09 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 819.88 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 317.12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 101 هبة بقيمة 770.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 382 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 104.44 مليون درهم.

المصدر: