الصين تأمر حكوماتها المحلية المتعثرة بوقف بعض مشروعات البنية التحتية

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أصدرت الصين تعليمات للحكومات المحلية المُثقلة بالديون بتأجيل أو إيقاف بعض مشروعات البنية التحتية الممولة من قبل الدولة، وذلك في ظل جهود الإدارة الصينية للحد من مخاطر الديون، وفق ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة.
وقال أحد المصادر للوكالة، إن المشروعات المستهدفة في التعليمات الجديدة تشمل الطرق السريعة، وإعادة بناء المطارات وتوسعتها، ومشاريع السكك الحديدية في المناطق الحضرية.
وأوضحت المصادر أن المشروعات التي أجازتها الحكومة المركزية، أو التي تستهدف الإسكان الميسر تم استثناؤها من القرار الأخير، والذي يتضمن قائمة مفصلة لمشروعات البنية الأساسية التي يتعين على الحكومات المحلية تجنب العمل بها، كما يجب عليهم خفض حجم الاستثمارات التي تجاوز معدل تنفيذها 50%.
وأشاروا في تصريحاتهم للوكالة إلى شعور الصين بالقلق تجاه احتمالات التخلف عن السداد بسبب الحجم الكبير لديون الحكومات المحلية، وضعف آفاق النمو.
ويذكر أن ديون الحكومات المحلية الصينية بلغت 76% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022، ارتفاعاً من 62% في عام 2019، وظهرت مشكلات ديون الأقاليم بسبب انهيار أسعار العقارات، وأزمة السيولة التي حدّت من قدرة شركات التطوير العقاري على شراء مزيد من الأراضي التي كانت مصدراً أساسياً للإيرادات.
المصدر:
MENAFN19012024000202011048ID1107743697
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