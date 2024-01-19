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الصين تأمر حكوماتها المحلية المتعثرة بوقف بعض مشروعات البنية التحتية

1/19/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية بنوك أمريكية تحذر من انخفاض دخل الفائدة في عام 2024 تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024

أصدرت الصين تعليمات للحكومات المحلية المُثقلة بالديون بتأجيل أو إيقاف بعض مشروعات البنية التحتية الممولة من قبل الدولة، وذلك في ظل جهود الإدارة الصينية للحد من مخاطر الديون، وفق ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر للوكالة، إن المشروعات المستهدفة في التعليمات الجديدة تشمل الطرق السريعة، وإعادة بناء المطارات وتوسعتها، ومشاريع السكك الحديدية في المناطق الحضرية.

وأوضحت المصادر أن المشروعات التي أجازتها الحكومة المركزية، أو التي تستهدف الإسكان الميسر تم استثناؤها من القرار الأخير، والذي يتضمن قائمة مفصلة لمشروعات البنية الأساسية التي يتعين على الحكومات المحلية تجنب العمل بها، كما يجب عليهم خفض حجم الاستثمارات التي تجاوز معدل تنفيذها 50%.

وأشاروا في تصريحاتهم للوكالة إلى شعور الصين بالقلق تجاه احتمالات التخلف عن السداد بسبب الحجم الكبير لديون الحكومات المحلية، وضعف آفاق النمو.

ويذكر أن ديون الحكومات المحلية الصينية بلغت 76% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022، ارتفاعاً من 62% في عام 2019، وظهرت مشكلات ديون الأقاليم بسبب انهيار أسعار العقارات، وأزمة السيولة التي حدّت من قدرة شركات التطوير العقاري على شراء مزيد من الأراضي التي كانت مصدراً أساسياً للإيرادات.

المصدر:

MENAFN19012024000202011048ID1107743697

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