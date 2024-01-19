ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت البورصة المصرية مكاسب جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 106 مليارات جنيه بدعم من المكاسب القوية التي حققتها غالبية الأسهم في قطاعات السوق المختلفة بينها البنوك والصناعة والاستثمار والخدمات المالية.
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي سجل نهاية الأسبوع الماضي 1.886 تريليون جنيه، مقابل 1.780 تريليون جنيه في الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبة 6%.
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وسجلت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية ارتفاعات جماعية، حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية“إيجي إكس 30” بنسبة 5.19% ليصل إلى مستوى 26.842.67 نقطة، فيما كان الارتفاع أكثر على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة“إيجي اكس 70” بنسبة 6.37% ليبلغ مستوى 6334.94 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر“إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 6.15% ليبلغ مستوى 9000.96 نقطة.
وانخفض إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 288.2 مليار جنيه من خلال تداول 8.617 مليون ورقة من خلال 910 ألف عملية، وذلك مقارنة بنحو 321.2 مليار جنيه من خلال تداول 5.267 مليون ورقة من خلال 554 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
واستحوذت الأسهم على 9.82% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات الأذون على نحو 90.18% خلال الأسبوع.
المصدر:
MENAFN19012024000202011048ID1107743696
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