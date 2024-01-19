ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت البورصة المصرية مكاسب جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 106 مليارات جنيه بدعم من المكاسب القوية التي حققتها غالبية الأسهم في قطاعات السوق المختلفة بينها البنوك والصناعة والاستثمار والخدمات المالية.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي سجل نهاية الأسبوع الماضي 1.886 تريليون جنيه، مقابل 1.780 تريليون جنيه في الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبة 6%.

موضوعات“التجاري الدولي” يطرح شهادات ثلاثية بعوائد بين 20% و22% “المالية”: إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل في 2024

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية ارتفاعات جماعية، حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية“إيجي إكس 30” بنسبة 5.19% ليصل إلى مستوى 26.842.67 نقطة، فيما كان الارتفاع أكثر على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة“إيجي اكس 70” بنسبة 6.37% ليبلغ مستوى 6334.94 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر“إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 6.15% ليبلغ مستوى 9000.96 نقطة.

وانخفض إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 288.2 مليار جنيه من خلال تداول 8.617 مليون ورقة من خلال 910 ألف عملية، وذلك مقارنة بنحو 321.2 مليار جنيه من خلال تداول 5.267 مليون ورقة من خلال 554 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

واستحوذت الأسهم على 9.82% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات الأذون على نحو 90.18% خلال الأسبوع.

المصدر: