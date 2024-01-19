فورد تخفض إنتاج شاحنة كهربائية مع تباطؤ الطلب

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تخفض“فورد موتور” إنتاج شاحنتها البيك آب الكهربائية“إف-150 لايتننج” مع توقعات الشركة الأمريكية بتباطؤ نمو مبيعات المركبات الكهربائية هذا العام.
وذكرت الشركة التي يقع مقرها في ميشيغان في بيان الجمعة أن حوالي 1400 موظف سيتأثرون مع تحول مركز“روج” للمركبات الكهربائية للعمل وردية واحدة بداية من أبريل.
وأوضحت أنها تتوقع استمرار نمو مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم هذا العام، على الرغم من أن النمو سيكون أقل من المتوقع.
المصدر:
MENAFN19012024000202011048ID1107743694
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