فورد تخفض إنتاج شاحنة كهربائية مع تباطؤ الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالصين تُصدّر 4.91 مليون سيارة خلال عام 2023 60 ألف جنيه زيادة فى أسعار 4 طرازات من سيارات ((إم جى)) ((نيو موتورز)) تسعى لتجميع سيارات ((كايى)) بمنطقة شرق بورسعيد

تخفض“فورد موتور” إنتاج شاحنتها البيك آب الكهربائية“إف-150 لايتننج” مع توقعات الشركة الأمريكية بتباطؤ نمو مبيعات المركبات الكهربائية هذا العام.

وذكرت الشركة التي يقع مقرها في ميشيغان في بيان الجمعة أن حوالي 1400 موظف سيتأثرون مع تحول مركز“روج” للمركبات الكهربائية للعمل وردية واحدة بداية من أبريل.

وأوضحت أنها تتوقع استمرار نمو مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم هذا العام، على الرغم من أن النمو سيكون أقل من المتوقع.

المصدر: