فيتش: وتيرة تخفيضات البنوك المركزية للفائدة ستكون أبطأ من توقعات الأسواق

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية بنوك أمريكية تحذر من انخفاض دخل الفائدة في عام 2024 تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024

تتوقع وكالة“فيتش” أن تكون وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الرسمية أبطأ من توقعات الأسواق المالية، والتي ترى حاليًا تخفيضات بنحو 150 نقطة أساس من قبل بنكي الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، وحوالي 115 نقطة أساس من بنك إنجلترا بحلول نهاية عام 2024.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن التغيير في اتجاه أسعار الفائدة سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تقوم البنوك المركزية في 19 من أصل 20 اقتصادًا بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام، في مقابل توقعات برفع أسعار الفائدة من بنك اليابان فقط (من -0.1% إلى +0.1%).

وتتوقع“فيتش” عدم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا في دورة التشديد النقدية الحالية، وأن يقوم كل بنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وأضافت الوكالة في تقرير نشرته الجمعة على موقعها الرسمي، أنها لا تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل يونيو أو يوليو 2024، في ظل ثبات تضخم الأجور وأسعار الخدمات.

وبلغت توقعات التخفيضات التراكمية من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي نحو 200 نقطة أساس و175 نقطة أساس و150 نقطة أساس على التوالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بزيادة الفائدة خلال دورة التشديد بمقدار 525 و515 و450 نقطة أساس.

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