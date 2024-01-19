فيتش: وتيرة تخفيضات البنوك المركزية للفائدة ستكون أبطأ من توقعات الأسواق

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تتوقع وكالة“فيتش” أن تكون وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الرسمية أبطأ من توقعات الأسواق المالية، والتي ترى حاليًا تخفيضات بنحو 150 نقطة أساس من قبل بنكي الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، وحوالي 115 نقطة أساس من بنك إنجلترا بحلول نهاية عام 2024.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن التغيير في اتجاه أسعار الفائدة سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تقوم البنوك المركزية في 19 من أصل 20 اقتصادًا بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام، في مقابل توقعات برفع أسعار الفائدة من بنك اليابان فقط (من -0.1% إلى +0.1%).
وتتوقع“فيتش” عدم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا في دورة التشديد النقدية الحالية، وأن يقوم كل بنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
وأضافت الوكالة في تقرير نشرته الجمعة على موقعها الرسمي، أنها لا تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل يونيو أو يوليو 2024، في ظل ثبات تضخم الأجور وأسعار الخدمات.
وبلغت توقعات التخفيضات التراكمية من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي نحو 200 نقطة أساس و175 نقطة أساس و150 نقطة أساس على التوالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بزيادة الفائدة خلال دورة التشديد بمقدار 525 و515 و450 نقطة أساس.
المصدر:
MENAFN19012024000202011048ID1107743693
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