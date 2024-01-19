Friday, 19 January 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تحافظ على صدارة القطاع الصناعي العالمي للعام الـ14 على التوالي

1/19/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية بنوك أمريكية تحذر من انخفاض دخل الفائدة في عام 2024 تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الجمعة، أن بلادها ظلت المركز الصناعي الأول على مستوى العالم لمدة 14 عاماً على التوالي في 2023.

وقال“شين جوبين” نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر صحفي اليوم، إن كبرى الشركات الصناعية الصينية- والتي تمتلك معدل دوران لأعمالها الرئيسية بقيمة 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل – شهدت زيادة في القيمة المضافة للإنتاج بنسبة 5% على أساس سنوي في 2023.

وأوضح“شين” أن نمو إجمالي القيمة المضافة للناتج الصناعي بلغ 4.6% على أساس سنوي في 2023، بزيادة قدرها 1% عن مستوى عام 2022.

وأضاف أن عدد المؤسسات الصناعية الكبرى في بلاده بلغ 483 ألفاً بحلول نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة وصلت إلى 32 ألف مؤسسة مقارنة بنهاية عام 2022.

المصدر:

MENAFN19012024000202011048ID1107743692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث