الصين تحافظ على صدارة القطاع الصناعي العالمي للعام الـ14 على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية بنوك أمريكية تحذر من انخفاض دخل الفائدة في عام 2024 تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الجمعة، أن بلادها ظلت المركز الصناعي الأول على مستوى العالم لمدة 14 عاماً على التوالي في 2023.

وقال“شين جوبين” نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر صحفي اليوم، إن كبرى الشركات الصناعية الصينية- والتي تمتلك معدل دوران لأعمالها الرئيسية بقيمة 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل – شهدت زيادة في القيمة المضافة للإنتاج بنسبة 5% على أساس سنوي في 2023.

وأوضح“شين” أن نمو إجمالي القيمة المضافة للناتج الصناعي بلغ 4.6% على أساس سنوي في 2023، بزيادة قدرها 1% عن مستوى عام 2022.

وأضاف أن عدد المؤسسات الصناعية الكبرى في بلاده بلغ 483 ألفاً بحلول نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة وصلت إلى 32 ألف مؤسسة مقارنة بنهاية عام 2022.

المصدر: