الصين تحافظ على صدارة القطاع الصناعي العالمي للعام الـ14 على التوالي

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أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الجمعة، أن بلادها ظلت المركز الصناعي الأول على مستوى العالم لمدة 14 عاماً على التوالي في 2023.
وقال“شين جوبين” نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر صحفي اليوم، إن كبرى الشركات الصناعية الصينية- والتي تمتلك معدل دوران لأعمالها الرئيسية بقيمة 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل – شهدت زيادة في القيمة المضافة للإنتاج بنسبة 5% على أساس سنوي في 2023.
وأوضح“شين” أن نمو إجمالي القيمة المضافة للناتج الصناعي بلغ 4.6% على أساس سنوي في 2023، بزيادة قدرها 1% عن مستوى عام 2022.
وأضاف أن عدد المؤسسات الصناعية الكبرى في بلاده بلغ 483 ألفاً بحلول نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة وصلت إلى 32 ألف مؤسسة مقارنة بنهاية عام 2022.
المصدر:
MENAFN19012024000202011048ID1107743692
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