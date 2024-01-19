ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ يوليو 2021

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية بنوك أمريكية تحذر من انخفاض دخل الفائدة في عام 2024 تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال التقديرات الأولية عن شهر يناير، لتسجل أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021، مدعومة بتوقعات تباطؤ الضغوط التضخمية.

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 13.1% على أساس شهري عند 78.8 نقطة في القراءة الأولية لشهر يناير، مقابل 69.7 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بزيادة متوقعة إلى 69.8 نقطة.

وأظهر المسح زيادة قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 83.3 نقطة في يناير من 73.3 نقطة خلال ديسمبر، وكذلك صعد مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 12.6% على أساس شهري من 67.4 نقطة إلى 75.9 نقطة.

بينما انخفضت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 2.9% في يناير من 3.1% خلال ديسمبر، وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2020، لتقع ضمن النطاق الذي يتراوح بين 2.3% و3.0% المسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة.

وبلغت توقعات التضخم على المدى الطويل 2.8%، لكنها لا زالت أعلى النطاق الذي يتراوح بين 2.2% و2.6% والذي تم تسجيله في العامين السابقين لفترة الوباء.