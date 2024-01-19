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إدارة معلومات الطاقة تتوقع استقرار أسعار الكهرباء في أمريكا خلال عام 2024

1/19/2024 2:23:48 PM
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تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يكون متوسط أسعار الكهرباء بالجملة خلال عام 2024 في معظم مناطق الولايات المتحدة، قريبًا أو أقل قليلاً مما كان عليه في عام 2023، بسبب تكاليف وقود التوليد المستقرة نسبيًا.

وبحسب تقرير نُشر على الموقع الرسمي، فإنه بالرغم من ذلك، يمكن أن تؤدي فترات ارتفاع الطلب أو القيود المفروضة على إمدادات سوق الطاقة إلى ارتفاعات مؤقتة في أسعار الجملة، حيث يتم عادةً حساب الأسعار على أساس كل ساعة أو يوميًا، لتعكس ظروف السوق في وقت محدد.

وقالت الإدارة، إن أسعار الكهرباء في أسواق الجملة الأمريكية يتم تحديدها من خلال عدد من العوامل، ولكن سعر الغاز الطبيعي هو المحرك الأكثر أهمية، حيث يعد أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، في ظل توقعات أن يبلغ متوسط السعر 2.91 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2024.

وأضاف التقرير أنه من المفترض أن يؤدي انخفاض أسعار الغاز الطبيعي (بلغ متوسط السعر 3.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2023) إلى إبقاء متوسط أسعار الكهرباء بالجملة في معظم المناطق بالولايات المتحدة أقل من العام الماضي أو قريبًا منه.

وتتراوح أسعار الجملة المتوقعة لعام 2024 في أغلب المناطق بين 30 دولارًا لكل ميجاواط/ ساعة و40 دولار لكل ميجاواط/ ساعة، فيما قد ترتفع أسعار الجملة في شمال شرق البلاد لتبلغ متوسط 48 دولارًا في“نيويورك” (+26%)، و60 دولارًا في“نيو إنجلاند” (+45%).

المصدر:

MENAFN19012024000202011048ID1107743689

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