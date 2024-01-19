إدارة معلومات الطاقة تتوقع استقرار أسعار الكهرباء في أمريكا خلال عام 2024

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تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يكون متوسط أسعار الكهرباء بالجملة خلال عام 2024 في معظم مناطق الولايات المتحدة، قريبًا أو أقل قليلاً مما كان عليه في عام 2023، بسبب تكاليف وقود التوليد المستقرة نسبيًا.
وبحسب تقرير نُشر على الموقع الرسمي، فإنه بالرغم من ذلك، يمكن أن تؤدي فترات ارتفاع الطلب أو القيود المفروضة على إمدادات سوق الطاقة إلى ارتفاعات مؤقتة في أسعار الجملة، حيث يتم عادةً حساب الأسعار على أساس كل ساعة أو يوميًا، لتعكس ظروف السوق في وقت محدد.
وقالت الإدارة، إن أسعار الكهرباء في أسواق الجملة الأمريكية يتم تحديدها من خلال عدد من العوامل، ولكن سعر الغاز الطبيعي هو المحرك الأكثر أهمية، حيث يعد أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، في ظل توقعات أن يبلغ متوسط السعر 2.91 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2024.
وأضاف التقرير أنه من المفترض أن يؤدي انخفاض أسعار الغاز الطبيعي (بلغ متوسط السعر 3.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2023) إلى إبقاء متوسط أسعار الكهرباء بالجملة في معظم المناطق بالولايات المتحدة أقل من العام الماضي أو قريبًا منه.
وتتراوح أسعار الجملة المتوقعة لعام 2024 في أغلب المناطق بين 30 دولارًا لكل ميجاواط/ ساعة و40 دولار لكل ميجاواط/ ساعة، فيما قد ترتفع أسعار الجملة في شمال شرق البلاد لتبلغ متوسط 48 دولارًا في“نيويورك” (+26%)، و60 دولارًا في“نيو إنجلاند” (+45%).
المصدر:
MENAFN19012024000202011048ID1107743689
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