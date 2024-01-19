Friday, 19 January 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبيعات المنازل القائمة الأمريكية تسجل أسوأ عام منذ 1995

1/19/2024 2:23:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة 13 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع 1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم فائدة الرهن العقاري الأمريكية تسجل أدنى مستوى منذ مايو 2023

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في نهاية 2023، لتسجل 4.09 مليون وحدة خلال العام، وهو أدنى معدل سنوي منذ عام 1995، وسط ارتفاع متوسط السعر إلى مستوى قياسي بلغ 389.8 ألف دولار.

وبحسب المجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية بنسبة 1% على أساس شهري في ديسمبر، لتبلغ 3.78 مليون وحدة، خلافًا لتوقعات السوق بارتفاعها إلى 3.83 مليون.

وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 6.2% خلال الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2022، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2010.

بينما ارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة خلال ديسمبر بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 382.6 ألف دولار، وهو ما يمثل الشهر السادس على التوالي من زيادات الأسعار.

وفي نفس السياق، انخفض مخزون المنازل القائمة غير المبيعة بنسبة 11.5% إلى مليون وحدة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، وهو ما يعادل عرض 3.2 أشهر، بوتيرة المبيعات الحالية.

المصدر:

MENAFN19012024000202011048ID1107743688

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث