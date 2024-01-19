مبيعات المنازل القائمة الأمريكية تسجل أسوأ عام منذ 1995

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تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في نهاية 2023، لتسجل 4.09 مليون وحدة خلال العام، وهو أدنى معدل سنوي منذ عام 1995، وسط ارتفاع متوسط السعر إلى مستوى قياسي بلغ 389.8 ألف دولار.
وبحسب المجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية بنسبة 1% على أساس شهري في ديسمبر، لتبلغ 3.78 مليون وحدة، خلافًا لتوقعات السوق بارتفاعها إلى 3.83 مليون.
وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 6.2% خلال الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2022، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2010.
بينما ارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة خلال ديسمبر بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 382.6 ألف دولار، وهو ما يمثل الشهر السادس على التوالي من زيادات الأسعار.
وفي نفس السياق، انخفض مخزون المنازل القائمة غير المبيعة بنسبة 11.5% إلى مليون وحدة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، وهو ما يعادل عرض 3.2 أشهر، بوتيرة المبيعات الحالية.
المصدر:
MENAFN19012024000202011048ID1107743688
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