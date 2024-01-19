مبيعات المنازل القائمة الأمريكية تسجل أسوأ عام منذ 1995

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات13 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع 1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم فائدة الرهن العقاري الأمريكية تسجل أدنى مستوى منذ مايو 2023

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في نهاية 2023، لتسجل 4.09 مليون وحدة خلال العام، وهو أدنى معدل سنوي منذ عام 1995، وسط ارتفاع متوسط السعر إلى مستوى قياسي بلغ 389.8 ألف دولار.

وبحسب المجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية بنسبة 1% على أساس شهري في ديسمبر، لتبلغ 3.78 مليون وحدة، خلافًا لتوقعات السوق بارتفاعها إلى 3.83 مليون.

وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 6.2% خلال الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2022، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2010.

بينما ارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة خلال ديسمبر بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 382.6 ألف دولار، وهو ما يمثل الشهر السادس على التوالي من زيادات الأسعار.

وفي نفس السياق، انخفض مخزون المنازل القائمة غير المبيعة بنسبة 11.5% إلى مليون وحدة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، وهو ما يعادل عرض 3.2 أشهر، بوتيرة المبيعات الحالية.

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