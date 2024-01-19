ارتفاع القيمة السوقية لشركات الرقائق العالمية بنحو 165 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية بنوك أمريكية تحذر من انخفاض دخل الفائدة في عام 2024 تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024

حققت أسهم شركات أشباه الموصلات في الأسواق العالمية، بدءًا من شركة“طوكيو إلكترون” إلى“إنفيديا”، مكاسب رفعت من القيمة السوقية، بعد أن عززت توقعات“تي إس إم سي” التايوانية للإنفاق الرأسمالي والإيرادات، من الآمال في حدوث طفرة واسعة النطاق في عام 2024.

ووفقًا لحسابات“بلومبرج”، بلغت مكاسب القيمة السوقية لشركات أشباه الموصلات من الولايات المتحدة إلى آسيا نحو 165 مليار دولار، مع ارتفاع سهم“تي إس إم سي” 6% في تايوان الجمعة، بعد أن أنهى سهمها المدرج في نيويورك تداولات الخميس بمكاسب نحو 10%.

وارتفعت أسهم الموردين الرئيسيين“طوكيو إلكترون” و”أدفانتست كورب” بأكثر من 5% في طوكيو، فيما زادت قيمة سهم“إيه إس إم إل هولدينج” في أوروبا بنسبة 4%.

وكتب محللو“ويدبوش”:“يبدو أن ثقة تي إس إم سي حول الأساسيات على المدى القريب قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة الماضية، ونرى أن هذه النظرة الأكثر تفاؤلاً تعتمد على مساهمة متزايدة من الذكاء الاصطناعي، وتوقعات أفضل لاتجاهات السوق”.

يأتي هذا بعد إعلان صانعة الرقائق التايوانية، ميزانية للإنفاق الرأسمالي تتراوح بين 28 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، مع توقعات بأن يبلغ نمو الإيرادات حوالي 20% على الأقل هذا العام.

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