ارتفاع القيمة السوقية لشركات الرقائق العالمية بنحو 165 مليار دولار

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حققت أسهم شركات أشباه الموصلات في الأسواق العالمية، بدءًا من شركة“طوكيو إلكترون” إلى“إنفيديا”، مكاسب رفعت من القيمة السوقية، بعد أن عززت توقعات“تي إس إم سي” التايوانية للإنفاق الرأسمالي والإيرادات، من الآمال في حدوث طفرة واسعة النطاق في عام 2024.
ووفقًا لحسابات“بلومبرج”، بلغت مكاسب القيمة السوقية لشركات أشباه الموصلات من الولايات المتحدة إلى آسيا نحو 165 مليار دولار، مع ارتفاع سهم“تي إس إم سي” 6% في تايوان الجمعة، بعد أن أنهى سهمها المدرج في نيويورك تداولات الخميس بمكاسب نحو 10%.
وارتفعت أسهم الموردين الرئيسيين“طوكيو إلكترون” و”أدفانتست كورب” بأكثر من 5% في طوكيو، فيما زادت قيمة سهم“إيه إس إم إل هولدينج” في أوروبا بنسبة 4%.
وكتب محللو“ويدبوش”:“يبدو أن ثقة تي إس إم سي حول الأساسيات على المدى القريب قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة الماضية، ونرى أن هذه النظرة الأكثر تفاؤلاً تعتمد على مساهمة متزايدة من الذكاء الاصطناعي، وتوقعات أفضل لاتجاهات السوق”.
يأتي هذا بعد إعلان صانعة الرقائق التايوانية، ميزانية للإنفاق الرأسمالي تتراوح بين 28 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، مع توقعات بأن يبلغ نمو الإيرادات حوالي 20% على الأقل هذا العام.
المصدر:
MENAFN19012024000202011048ID1107743686
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