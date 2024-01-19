تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر تقرير نشرته شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية أن رؤساء تنفيذيين يتوقعون أن يخفض الذكاء الاصطناعي 5% من القوى العاملة خلال عام 2024.
وأظهر مسح جديد أن بعض الرؤساء التنفيذيين يستعدون لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم لتوفير الوقت وتحقيق مكاسب هذا العام، على الرغم أن ذلك يأتي على حساب الاحتفاظ بموظفيهم.
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واستطلعت شركات استشارات آراء 4702 من الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون شركات كبيرة وصغيرة على مستوى عدد من الصناعات في 105 دول، وذلك من أجل فهم كيف يعيدون اكتشاف أعمالهم في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يقول العديد من الرؤساء التنفيذيين إنهم سيتبنون تلك التكنولوجيا باعتبارها فرصة لزيادة الإيرادات وتعزيز الكفاءة، لكن المكاسب التي تأتي من وراء تلك التكنولوجيا قد تعرض موظفي الشركات للخطر هذا العام.
المصدر:
MENAFN19012024000202011048ID1107743685
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