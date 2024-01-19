تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير نشرته شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية أن رؤساء تنفيذيين يتوقعون أن يخفض الذكاء الاصطناعي 5% من القوى العاملة خلال عام 2024.

وأظهر مسح جديد أن بعض الرؤساء التنفيذيين يستعدون لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم لتوفير الوقت وتحقيق مكاسب هذا العام، على الرغم أن ذلك يأتي على حساب الاحتفاظ بموظفيهم.

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واستطلعت شركات استشارات آراء 4702 من الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون شركات كبيرة وصغيرة على مستوى عدد من الصناعات في 105 دول، وذلك من أجل فهم كيف يعيدون اكتشاف أعمالهم في المستقبل القريب.

وفيما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يقول العديد من الرؤساء التنفيذيين إنهم سيتبنون تلك التكنولوجيا باعتبارها فرصة لزيادة الإيرادات وتعزيز الكفاءة، لكن المكاسب التي تأتي من وراء تلك التكنولوجيا قد تعرض موظفي الشركات للخطر هذا العام.

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