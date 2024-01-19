بنوك أمريكية تحذر من انخفاض دخل الفائدة في عام 2024

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حذرت أربعة بنوك أمريكية اليوم الجمعة من انخفاض دخل الفائدة في 2024، بعد أكثر من عام من تحقيق أرباح قوية على خلفية الفوائد المرتفعة التي تمكن القطاع المصرفي من فرضها على القروض، حيث يواجه تحديات منها، ضعف نمو الائتمان وتشديد قواعد رأس المال.
وبحسب“رويترز”، انضمت بنوك“رجينز فاينانشال” و”فيفث ثيرد بانكورب” وستيت ستريت” و”كومريكا”، إلى أقرانها داخل الصناعة، في توقع انخفاض صافي دخل الفوائد خلال العام الجاري، وسط ضغوط من ارتفاع تكاليف الودائع.
وقالت“ريتا ساهو” و”ميجان فوكس”، محللتا الائتمان المصرفي في وكالة“موديز”:“ما زلنا نرى ارتفاع تكاليف الودائع، وما لم يتم إنهاء التشديد الكمي، ستواجه البنوك مزيدًا من الضغوط”.
ويعتبر صافي دخل الفوائد هو الفرق بين الدخل الذي يحصل عليه المقرض من أنشطة الإقراض والمدفوعات التي يدفعها البنك للمودعين، ومع توقع صناع السياسة الحاجة لاستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لخفض التضخم، فإن ذلك يعني تقلص الدخل الناجم عن الائتمان.
المصدر:
MENAFN19012024000202011048ID1107743684
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