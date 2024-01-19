بنوك أمريكية تحذر من انخفاض دخل الفائدة في عام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024 ارتفاع القيمة السوقية لشركات الرقائق العالمية بنحو 165 مليار دولار

حذرت أربعة بنوك أمريكية اليوم الجمعة من انخفاض دخل الفائدة في 2024، بعد أكثر من عام من تحقيق أرباح قوية على خلفية الفوائد المرتفعة التي تمكن القطاع المصرفي من فرضها على القروض، حيث يواجه تحديات منها، ضعف نمو الائتمان وتشديد قواعد رأس المال.

وبحسب“رويترز”، انضمت بنوك“رجينز فاينانشال” و”فيفث ثيرد بانكورب” وستيت ستريت” و”كومريكا”، إلى أقرانها داخل الصناعة، في توقع انخفاض صافي دخل الفوائد خلال العام الجاري، وسط ضغوط من ارتفاع تكاليف الودائع.

وقالت“ريتا ساهو” و”ميجان فوكس”، محللتا الائتمان المصرفي في وكالة“موديز”:“ما زلنا نرى ارتفاع تكاليف الودائع، وما لم يتم إنهاء التشديد الكمي، ستواجه البنوك مزيدًا من الضغوط”.

ويعتبر صافي دخل الفوائد هو الفرق بين الدخل الذي يحصل عليه المقرض من أنشطة الإقراض والمدفوعات التي يدفعها البنك للمودعين، ومع توقع صناع السياسة الحاجة لاستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لخفض التضخم، فإن ذلك يعني تقلص الدخل الناجم عن الائتمان.

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