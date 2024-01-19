حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد السبت، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية

خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الإثنين المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية

خفيفة الىى معتدلة

السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



