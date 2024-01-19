الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 3% في العام 2023

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – ارتفع التدفق الاستثماري الأجنبي المباشر بنسبة 3% في العام 2023 بالمقارنة مع العام 2022، ليصل إلى 1.37 تريليون دولار. إن هذا التقييم الذي قام به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD يبين بشكل عام بأن الاستثمارات كانت أقل في الدول النامية. ففي البرازيل بلغ الانخفاض 22% من العام 2022 إلى العام 2023. (الصورة أعلاه تشييد بناء في دبي).

ووفقاً لوثيقة بعنوان“مرصد اتجاهات الاستثمارات” والتي نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأربعاء 17 كانون الثاني/يناير، فقد بلغ إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول المتقدمة 841 مليار دولار، بانخفاض بلغ 9% بالمقارنة مع 2022. كما شهد الاتحاد الاوروبي ارتفاعاً سجل 141 مليار دولار في 2023، مقابل انخفاض بقيمة 150 مليار دولار أمريكي في العام 2022.

الجدير بالذكر أن القسم الأكبر من هذا الاجمالي في الاتحاد الاوروبي كان باتجاه الدول ذات الضرائب الأقل وعلى رأسها لوكسمبورغ وهولاندا. كما تظهر الوثيقة انخفاضاً في تدفق الاستثمارات إلى الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الاوروبي والهند (باستثناء لوكسمبورغ وهولاندا).

من ناحية أخرى، شهدت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية توسعاً في الاستثمارات الاجنبية والتي يعتبرها الـ UNCTAD مشاريع جديدة دون بنية تحتية (greenfield بالإنكليزية). حيث بلغ توسع الاستثمارات الاجنبية في الامارات 28% وفي السعودية 63% لهذه الفئة من الاستثمارات. أما في إفريقيا، فقد انخفض تدفق الاستثمارات بنسبة 1% لما يقدر بـ 48 مليار دولار أمريكي، مع توسع المساهمات في مشاريع فئة الـ greenfield في المغرب وكينيا ونيجيريا. ولو أن توجهات المسح كانت قد تحققت، لكان تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى البرازيل قد انخفض بنسبة 22% من العام 2022 إلى 2023، لما يُقَدَر بـ 67 مليار دولار أمريكي.

©KARIM SAHIB/AFP