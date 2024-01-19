نمو في صادرات القطاع الزراعي في العام 2023

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – بلغت صادرات القطاع الزراعي البرازيلي وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية يوم الثلاثاء 16كانون الثاني/يناير، إجمالي وقدره 166.5 مليار دولار أمريكي في العام 2023, وهو مبلغ يزيد بنسبة 4.8% عن العام 2022. حيث شكلت صادرات هذا القطاع 49% من إجمالي الصادرات البرازيلية في العام 2023 (في الصورة أعلاه تحميل حبوب الصويا في ميناء باراناغوا في ولاية البارانا).
انخفضت الواردات الزراعية قد العام الماضي، إجمالياً فقد اشترت البرازيل ما قيمته 16.6 مليار دولار من دول أخرى, أو بمعنى آخر 3% أقل بالمقارنة مع ما استوردته في العام 2022. ووفقاً لوثيقة وزارة الزراعة البرازيلية، فإن عائدات مبيعات قطاع الصويا التي بلغت 6.49 مليار دولار أمريكي، كانت الأكثر مساهمة في إجمالي عائدات القطاع الزراعي، ثم تبعها قطاع الكحول بـ 4.6 مليار دولار. حيث بلغت مساهمة قطاع الصويا نسبة 40.4% من الإجمالي، تبعها قطاع اللحوم بنسبة 14.1%, ومن ثم الكحوليات بنسبة 10.4%, ثم الحبوب والدقيق والمستحضرات بنسبة 9.3% ومنتجات الغابات بنسبة 8.6%.
واكد سكرتير التجارة والعلاقات الدولية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، روبرتو بيروزا, في بيان الوزارة، أن العام 2023 كان عام الانجازات العظيمة في توسع الصادرات حيث قامت البرازيل خلاله بفتح 78 سوق لمنتجاتها.“لقد شهد العام 2023 نقطة تحول تاريخية بالنسبة لقطاع الزراعة البرازيلي، بتقدم كبير في الصادرات وتوسع في الاسواق، حيث نتج عنه رقم قياسياً في المبيعات الخارجية”.
Claudio Neves/Portos do Paraná
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