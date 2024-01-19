نمو في صادرات القطاع الزراعي في العام 2023

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – بلغت صادرات القطاع الزراعي البرازيلي وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية يوم الثلاثاء 16كانون الثاني/يناير، إجمالي وقدره 166.5 مليار دولار أمريكي في العام 2023, وهو مبلغ يزيد بنسبة 4.8% عن العام 2022. حيث شكلت صادرات هذا القطاع 49% من إجمالي الصادرات البرازيلية في العام 2023 (في الصورة أعلاه تحميل حبوب الصويا في ميناء باراناغوا في ولاية البارانا).

انخفضت الواردات الزراعية قد العام الماضي، إجمالياً فقد اشترت البرازيل ما قيمته 16.6 مليار دولار من دول أخرى, أو بمعنى آخر 3% أقل بالمقارنة مع ما استوردته في العام 2022. ووفقاً لوثيقة وزارة الزراعة البرازيلية، فإن عائدات مبيعات قطاع الصويا التي بلغت 6.49 مليار دولار أمريكي، كانت الأكثر مساهمة في إجمالي عائدات القطاع الزراعي، ثم تبعها قطاع الكحول بـ 4.6 مليار دولار. حيث بلغت مساهمة قطاع الصويا نسبة 40.4% من الإجمالي، تبعها قطاع اللحوم بنسبة 14.1%, ومن ثم الكحوليات بنسبة 10.4%, ثم الحبوب والدقيق والمستحضرات بنسبة 9.3% ومنتجات الغابات بنسبة 8.6%.

واكد سكرتير التجارة والعلاقات الدولية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، روبرتو بيروزا, في بيان الوزارة، أن العام 2023 كان عام الانجازات العظيمة في توسع الصادرات حيث قامت البرازيل خلاله بفتح 78 سوق لمنتجاتها.“لقد شهد العام 2023 نقطة تحول تاريخية بالنسبة لقطاع الزراعة البرازيلي، بتقدم كبير في الصادرات وتوسع في الاسواق، حيث نتج عنه رقم قياسياً في المبيعات الخارجية”.

Claudio Neves/Portos do Paraná