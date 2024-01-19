4 أسباب شائعة تدفع أغلب الشركات الصغيرة للفشل

MENAFN - Al-Anbaa) يلجأ أغلب الشباب في الوقت الحالي إلى التفكير في ترك الوظيفة وتأسيس عمل خاص من أجل الحرية المالية والرغبة في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، ولكنهم لا يدركون المخاطر المصاحبة لذلك.

وحدد المستثمر ورجل الأعمال الأمريكي "مارك كوبان" أربعة أخطاء شائعة تؤدي إلى فشل المشروعات الصغيرة.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن 20% من الشركات الجديدة تفشل في غضون عامين، و45% منها تفشل خلال السنوات الخمس الأولى، و65% في أول 10 أعوام، بينما يستمر 25% منها فقط على مدار 15 عامًا أو أكثر.

أسباب شائعة تدفع أغلب الشركات الصغيرة للفشل

عدم تعلم كيفية البيع

- يرى "كوبان" أنه لن ينجح أي عمل على الإطلاق دون دراية جيدة بالمبيعات، لأن هذه المهارات هي ما جعلته ثريًا.

- وينصح بالعمل في وظيفة بمجال المبيعات حتى لو بدوام جزئي قبل البدء في مشروع تجاري، والمهارات التي يتم اكتسابها يمكن استخدامها في الحياة المهنية والشخصية.

- لأن هذه المهارات هي في جوهرها مهارات تواصل، وبالطبع يحتاج الجميع سواء صاحب العمل أو الموظفون إلى مهارات البيع لإقناع الآخرين بأن الفكرة منطقية.

- وبالتالي فإن اكتساب مهارات البيع سيساعد على جذب العملاء والحصول على التمويل وجذب المستثمرين وإبرام الصفقات خاصة في المراحل الأولى من تأسيس الشركة.

عدم الاستعداد الذهني والمادي الجيد للمشروع

- عند البدء في مشروع تجاري جديد، ينصح "كوبان" بالقيام بكل الجهود اللازمة لمعرفة المزيد عن الصناعة والمنافسة والمنتجات التي سيقدمها المشروع وربحيته وقاعدة عملائه.

- هذا فضلاً عن الاستعداد المالي، إذ لا ينصح بترك الوظيفة بالدوام الكامل من أجل تأسيس مشروع تجاري.

- ويقول "كوبان": نسمع الكثير من القصص عن هؤلاء الذين تركوا وظائفهم وأسسوا شركات وربحوا المال، ولكن ما لا تسمعه هو قصص من تركوا وظائفهم وأسسوا مشروعات فشلت فشلاً ذريعًا، واضطروا للعمل في وظيفة يكرهونها.

التقاعس عن بذل الجهد

- يرى "كوبان" أن النجاح لا يعتمد على المال أو العلاقات فقط، بل يستند إلى الرغبة في العمل والتعلم من الجميع.

- يمكن أن يكون الجهد المبذول ميزة تنافسية أيضًا فضلاً عن أهميته في الحفاظ على استمرارية العمل.

التغافل عن تنمية العقل

- يقول "كوبان": يجب أن تكون ذكيًا، عليك تعلم الأشياء وأن تكون فضوليًا حتى تنجح في العمل.

- وأضاف: إذا كنت لا تقرأ، فأنت مفلس، لأنك لا تنمي عقلك.

- لذلك ينصح بالقراءة والاستمرار في التعلم.