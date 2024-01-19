كيف ارتفع إنتاج النفط الأمريكي لمستويات قياسية رغم تراجع عدد منصات التنقيب؟

MENAFN - Al-Anbaa) ارتفع مستوى إنتاج النفط في الولايات المتحدة لمستويات قياسية أو بالقرب منها منذ أكتوبر، متجاوزًا الذروة السابقة لعام 2020، ورغم ذلك إلا أن هناك توقعات بتباطؤ محتمل لنمو الإنتاج في المستقبل.

وساعدت قوة أسعار النفط وكفاءة عمليات الإنتاج في ذلك الارتفاع على الرغم من انخفاض عدد منصات التنقيب المحلية النشطة بحوالي 30% مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات.

ومنذ نهاية عام 2022، تراجع عدد منصات الحفر الأمريكية بشكل حاد، بينما ارتفع إنتاج النفط المحلي بحوالي مليون برميل يوميًا.

زيادة الإنتاج وانخفاض عدد المنصات

- وصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 13.3 مليون برميل يوميًا في الأسبوعين المنتهين في الخامس عشر والثاني والعشرين من ديسمبر 2023، حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

- يتجاوز ذلك المستوى القياسي السابق البالغ 13.1 مليون برميل يوميًا والمسجل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من مارس 2020، ثم وصل الإنتاج عند 13.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير .

- بينما انخفض عدد المنصات النشطة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بحوالي 27% إلى 499 منصة في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يناير، وفقًا لبيانات "بيكر هيوز"، وهو ما يقل كثيرًا عن العدد الذي كان مكونًا من أربع أرقام الذي سُجل آخر مرة في عام 2015.

- وكانت المرة الأخيرة التي تجاوز فيها عدد المنصات الأسبوعي مستوى ألف منصة في الأسبوع المنتهي في العشرين من فبراير 2015 عندما بلغ 1019 منصة، ولكن حينها سجل الإنتاج 9.285 مليون برميل فقط.

- ذكر "ديفيد كارتر" كبير محللي الصناعة لدى الشركة الاستشارية "آر إس إم يو إس" لـ "ماركت ووتش": زاد إنتاج النفط الأمريكي بحوالي ثلاثة أضعاف في الخمسة عشر عامًا الماضية، مدفوعًا بالتقدم في تكنولوجيا الحفر والتكسير الهيدروليكي والاستثمارات التي تمت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع ارتفاع الأسعار المستمر والسياسات الحكومية المواتية.

- وأسفرت استراتيجية الولايات المتحدة في تقليل الاعتماد على النفط الأجنبي عن إعفاءات ضريبية وتخفيف اللوائح التنظيمية لشركات التنقيب والإنتاج.

- ومع زيادة الإنتاج أصبحت الولايات المتحدة مصدرًا رئيسيًا للنفط، وبالتالي فتح أسواق جديدة أمام الشركات لبيع الإنتاج المتزايد رغم الزيادات المحدودة في الطلب المحلي.

- كما أن قوة أسعار النفط كانت سببًا رئيسيًا في زيادة الإنتاج، إذ يرى "إيمري كوجلر" مدير أبحاث لدى "إس أند بي جلوبال كومودوتي" أنه ما دام أن سعر الخام الأمريكي أعلى من 70 دولارًا للبرميل تقريبًا، فلا يزال بإمكان منتجي النفط النمو وتوفير العائد للمساهمين.

- وتتوقع "إس أند بي" وصول متوسط سعر الخام الأمريكي إلى 78 دولارًا للبرميل هذا العام.

زيادة الكفاءة

- أشار "كارتر" إلى أن أحد أكبر التطورات في كفاءة إنتاج النفط منذ عام 2010 هو زيادة الحفر الأفقي- وهي تقنية يتم فيها الحفر على مسار أفقي - والتكسير الهيدروليكي.

- وارتفع متوسط إنتاج النفط لكل منصة في حوض بيرميان من 126 برميلًا يوميًا في عام 2010 إلى 1211 برميلاً يوميًا في عام 2022.

- كما أوضح "كارتر" أن شركات التنقيب والإنتاج في مجال النفط تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين عملية الاستكشاف، وربما يستمر اعتماد هذه التقنيات في التوسع والنمو، مضيفًا أن تلك الشركات أصبحت بطريقة ما شركات تكنولوجية.

- وأوضح "كوجلر" قائلاً: خلال فترة العام ونصف الماضية تقريبًا ارتفع معدل الاختراق – عدد الأقدام التي يتم حفرها يوميًا - في الولايات المتحدة 10%، وهو ما يعني أن منصة الحفر حاليًا تحفر 10% أكثر مما كانت عليه قبل عامين تقريبًا.

توقعات

- يتوقع كريس دنكان" مدير الاستثمارات لدى "براندز إنفسمنت بارتنرز" استمرار نمو إنتاج النفط ولكن بوتيرة أبطأ عن العامين الماضيين.

- تشير تقديرات "إس أند بي جلوبال كومودتي إنسايتس" إلى وصول إنتاج النفط الأمريكي عند 13.23 مليون برميل يوميًا في ديسمبر 2023، ونموه إلى 13.76 مليون برميل يوميًا في ديسمبر من العام الحالي، و14.23 مليون في نهاية 2025.

- تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة كبيرة في إنتاج النفط هذا العام بمقدار 290 ألف برميل يوميًا إلى 13.21 مليون برميل يوميًا، على أن يستمر هذا المسار التصاعدي حتى عام 2025، بإنتاج قياسي 13.44 مليون برميل يوميًا.