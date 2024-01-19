كيف يمكن للتعليم تعزيز تنمية المهارات في مكان العمل مستقبلا؟

MENAFN - Al-Anbaa) من المعروف أن أنظمة التعليم التقليدية لا تجهز القوى العاملة لوتيرة التحول المتسارع للعمل، لا سيّما وأننا نعيش واحدة من أعمق التحولات في طبيعة العمل في تاريخ البشرية.

- في عام 1975، كان أكثر من 80% من القيمة السوقية لشركات ستاندارد آند بورز 500 أصولًا ملموسة مثل المصانع.

- أما اليوم فقد تغير المشهد، وأصبح أكثر من 80% من الأصول تمثلها الأصول غير المادية مثل البيانات أو البرامج.

- وهذا مدفوع بتسارع هائل في التطور التكنولوجي، والتطور المذهل لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تغير طريقة عملنا.

- أيضًا التحول إلى إعطاء الأولوية للطاقة الخضراء والتنمية المحايدة للكربون؛ والتقدم في جمع البيانات وتحليلها باستخدام التعلم الآلي.

- يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة الإنتاجية بل وحل التحديات العالمية والمجتمعية. ولكن من المحتمل أيضًا أن تدفع الملايين إلى خارج عالم العمل.

- ووفقًا لتحليل أجرته شركة ماكينزي، يواجه كثير من العمال الآن خطر البطالة مع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهناك ما يصل إلى 400 مليون وظيفة معرضة للخطر.

- وتُظهر الأبحاث أن المهن ذات الأجور المنخفضة أكثر عرضة للأتمتة. وهذا يضغط على نظام التعليم التقليدي المتهالك بالفعل.

- خاصةً وأن هناك دائمًا فجوة كبيرة بين ما يتم تدريسه في المدرسة والكلية وما هو مطلوب في عالم العمل.

- نسمع ذلك باستمرار من أصحاب العمل. يقول معظم قادة الأعمال إن الخريجين مؤهلون من الناحية النظرية ولكن ليس من الناحية العملية.

- فهم يحتاجون إلى 11 شهرًا في المتوسط من التدريب أثناء العمل قبل أن يصبحوا مؤهلين لأداء أدوارهم الوظيفية. والآن ما زالت هذه الهوة تتسع.

- حيث يتطلب مكان العمل مهارات مناسبة لعام 2020 وما بعده – مثل القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات وإدارة قواعد البيانات.

- إلا أن المدارس والجامعات ما زالت عالقة في مناهج التدريس التي تركز على المعرفة أكثر من المهارة بأسلوب لم يتطور منذ التسعينيات.

- هذا الانفصال بين التعليم والعمل يخلق الانطباع بأن التعليم هو الرحلة، والعمل هو الوجهة.

- حيث يحاول النظام تقديم 21 عامًا من التعلم، تليها 45 عامًا من العمل مع فرص قليلة لتعزيز هذا التعلم.

- في الواقع، لم يتلق 47% من العمال أي تدريب في مكان العمل في السنوات الخمس الماضية.

- في عصر التحول الرقمي هذا، يجب أن يكون التعلم مستمرًا. يمكن الجمع بين التعليم والعمل في الوظائف باستمرار مع توجيه الشركات والمجتمع نحو النمو الاقتصادي.

- وهكذا يمكن للتعلم القائم على العمل، أيّ التدريب القائم على الممارسة، وليس النظرية، والذي يتم تدريسه في بيئة تطبيقية – سدّ هذه الفجوة.

- يركز أسلوب التعلم هذا، على المهارات الأكثر صلة بالوظائف، وبالتالي تمكين التحول الاقتصادي.

- والأهم من ذلك، أنه يخلق فرصة متكافئة من خلال ضمان أن التعليم ليس متاحًا فقط لأولئك الذين يمكنهم دفع ثمنه.

- يمكن أن يكون التعلم القائم على العمل، على عكس التعلم في الفصول الدراسية، مستمرًا ويتم تقديمه طوال الحياة المهنية، عند الحاجة.

- ومما لا شك فيه أن توفير التعلم القائم على العمل في متناول الجميع سيؤتي ثماره بالنسبة للأفراد والشركات والمجتمعات.

- لكنه سيكون أيضًا تحديًا ويتطلب القوة والإرادة المشتركة لصانعي السياسات وقادة الأعمال والمعلمين.

- هناك أمثلة قوية للتعلم منها. عندما تحفز الحكومات التعلم القائم على العمل، ستحذو الشركات حذوها.

- ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكنك أن ترى ارتباطًا قويًا بين الولايات التي لديها إعفاءات ضريبية للتلمذة الصناعية، حيث يكون استيعاب التلمذة الصناعية أكبر.

- وفي المملكة المتحدة، هناك طفرة في التلمذة الصناعية في القطاعات المهنية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تشتد الحاجة إلى المهارات.

- يمكن لقادة الشركات اتخاذ إجراءات من خلال الحفاظ على تنمية المهارات في صميم استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بهم.

والشاهد هنا أن شراء أفضل برامج تحليل البيانات أو الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي له فوائد محدودة إذا لم يكن لدى الأشخاص داخل الشركة المهارات اللازمة للاستفادة من تلك الاستثمارات.

- يجب على الشركات، على وجه الخصوص، أن تتطلع إلى إعادة تأهيل مهارات العاملين المعرضين لخطر الاستغناء عنهم عن طريق الأتمتة.

- يمكن أن يعمل ذلك على تمكين العاملين من السيطرة على التقنيات الناشئة بدلاً من أن يكونوا تحت رحمتها.

- أما بالنسبة للشركات، فيعني ذلك بناء جيل من قادة التكنولوجيا الذين يتمتعون بالمعرفة المؤسسية والتفاني بدلاً من جلب تلك المواهب من الخارج.

- أخيرًا، تلعب المنظمات التعليمية التقليدية دورًا من خلال دمج سيناريوهات مكان العمل بشكل أفضل في تدريسها.

- تتعرض المدارس والجامعات لضغوط متزايدة لضمان أن المناهج التي تدرسها ذات صلة بالعالم خارج جدران الفصول الدراسية.

- نشر مشروع هارفارد للقوى العاملة مؤخرًا توصيات للمعلمين لتعزيز الصلة بين الشهادات والوظائف، بما في ذلك التركيز بشكل أكبر على التمارين القائمة على الفريق والاعتراف بوظائف العمل المدفوعة الأجر.

- ما دام أننا ننظر إلى التعليم والعمل ككيانين منفصلين، فإن الفجوة بين مهارات الناس واحتياجات المجتمع سوف تتسع.

- لا يمكن للشركات الاستمرار في ترك التعلم في أيدي المؤسسات التعليمية، ولا يمكن للمعلمين الاستمرار في تجاهل واقع العمل.

- من خلال الجمع بين التعلم والعمل، يمكننا بناء مجموعة من الأفراد الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة للازدهار والقيادة مع تطور التكنولوجيا.

- والتطلع لاقتصاد قابل للتكيف مع الاحتياجات التكنولوجية المتغيرة، ومجتمع يضم الشركات والأشخاص المناسبين لمواجهة بعض أكبر التحديات والفرص.