بين فرص النمو والتحديات هل تسلك الهند مسارا مماثلا للصين؟

MENAFN - Al-Anbaa) تجاوز عدد سكان الهند نظيره في الصين خلال العام الماضي، ولكن ربما مستقبل الأولى يختلف اختلافًا كبيرًا عن جارتها، ولكن مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، يبرز النمو السريع نسبيًا في الهند باعتباره فرصة واضحة للمستثمرين الباحثين عن نقاط مضيئة.



ومن المتوقع أن يكون 2024 عامًا محوريًا بالنسبة للهند، إذ من المقرر إجراء الانتخابات العامة بين أبريل ومايو، مع سعي رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" لإعادة انتخابه.



وخلال فترة ولاية "مودي"، راهنت شركات تكنولوجية أمريكية كبرى منها "أمازون"، و"آبل" و"ألفابت" و"ميتا" بصورة كبيرة على الهند.



وذكر "إيان بريمر" رئيس ومؤسس "أوراسيا جروب" لشبكة "سي إن بي سي" أن الهند لديها فرصة جيدة لمزيد من التوسع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى كونها دولة ديمقراطية، مضيفًا: الشيء الجيد هو أن الهند دولة مستقرة ولها زعيم يتمتع بشعبية كبيرة.



جذب الاستثمار الأجنبي



- نما الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ ارتفع من 36 مليار دولار في عام 2014 إلى 70.9 مليار دولار في 2023، حسب بيانات شركة نشر الوسائط الرقمية "فيجوال كابيتالبيت" اعتمادًا على بيانات المركزي الهندي و"إس أند بي جلوبال".

- تعهدت "ديل" و"إتش بي" و"لينوفو" وغيرها من كبرى الشركات المصنعة بتصنيع منتجاتها محليًا في الهند كجزء من خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج في البلاد.

- من أهم الأمثلة "آبل" الشركة الأمريكية التي تتطلع إلى تحويل إنتاجها من الصين والتصنيع في الهند من أجل تجنب مواجهة مشكلات توريد الآيفون وغيره من منتجاتها الرئيسية، وفي العام الماضي افتتحت الشركة بالفعل أول متجر لها في البلاد في مدينة مومباي المكتظة بالسكان.

- في نوفمبر وعقب إعلان نتائج أعمال "آبل" قال مديرها التنفيذي "تيم كوك" ردًا على سؤال من أحد المحللين حول زخم الشركة في الهند قائلاً: لقد كان لدينا سجل إيرادات قياسي هناك، إنها سوق مثيرة للغاية بالنسبة لنا، لدينا حصة منخفضة في سوق كبيرة، ولذا يبدو أن هناك مجالا كبيرا للنمو.

- كما تبذل البلاد جهودًا لتشجيع الاستثمار من شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، إذ استضافت في العام الماضي حدثًا كبيرًا لصناعة أشباه الموصلات، وأعلنت "إيه إم دي" أنها تخطط لاستثمار حوالي 400 مليون دولار في الهند على مدى السنوات الخمس المقبلة.

أوجه التفاؤل



- فضلاً عن تجاوز عدد سكان الهند نظيره في الصين خلال العام الماضي، فإن أكثر من نصف السكان تحت عمر الخمسة وعشرين.

- وفقًا لمعدلات النمو الحالية، فمن الممكن أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال أقل من عقد زمني.

- خلال عام 2023، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2%، من 3% في 2022، لكنه يقل كثيرًا مقارنة بنموه 8.1% في 2021، في حين نما اقتصاد الهند 7.2% في العام المالي الماضي، منخفضًا بما يزيد على 9% المسجلة في السنة السابقة.

- كما أن سوق الأسهم يدعو للتفاؤل، إذ ارتفعت الأسهم الهندية 20% خلال عام 2023 محققة مكاسب للعام الثامن على التوالي، ما دفع قيمتها السوقية لتجاوز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

الهند لا تزال تواجه تحديات



- رغم ذلك إلا أنه من المرجح أن مسار الهند إلى الأمام يبدو مختلفًا تمامًا وأكثر تحديًا عن المسار الذي سلكته الصين في أول عقدين من القرن الحادي والعشرين.

- وفقًا للبنك الدولي، فإن الهند شهدت في معظم السنوات الماضية تجاوز عدد الأشخاص الذين يهاجرون لخارج البلاد لعدد من يهاجرون إليها، وعلى سبيل المثال في عام 2021 تجاوز صافي الهجرة 300 ألف.

- إلى جانب ضعف الروبية بشدة مقابل الدولار، تحت ضغط من ارتفاع الفائدة الأمريكية وأسعار النفط المتقلبة، كما أن أحد المخاطر الرئيسية لممارسة الأعمال التجارية في الهند هو "حساسية السعر" بين المستهلكين والشركات.

- من ناحية أخرى، فإن الحكومة الهندية مثقلة بالديون، وهو ما يجعل التقدم المستمر أمرًا صعبًا إذا لم تنجح طفرة كبيرة في القطاع الخاص في رفع الإيرادات الضريبية.

- إذ بلغ عبء الدين العام في الهند حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف ترتفع النفقات الرأسمالية للحكومة المركزية إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين تقريبًا 3.3% من الناتج بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

- كل ذلك يستوجب على الهند بذل كل ما في وسعها لتمهيد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة في التصنيع.

- وتحتاج الهند إلى استثمارات خارجية للمساعدة في دفع حصة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع من أقل من 15%، كما كانت لسنوات إلى مستوى قريب من المستهدف الرسمي البالغ 25%.