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وزارة النقل جميع شركات الشحن اليابانية تخلت عن الإبحار عبر البحر الأحمر

1/19/2024 2:08:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية الجمعة، أن جميع شركات الشحن اليابانية توقف الآن تماماً عن نقل البضائع عبر البحر الأحمر بسبب تفاقم الوضع هناك.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة "تاس": "القرارات المتعلقة بالطرق تتخذها شركات الشحن الخاصة، ومع ذلك، أعلم أنهم توقفوا عن التحرك عبر البحر الأحمر واختاروا الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا لتسليم البضائع إلى أوروبا والعودة".

وأشار المتحدث إلى أن الزيادة في وقت النقل مع مثل هذا التغيير في المسار تعتمد على خصائص السفن، حيث زاد في المتوسط بمقدار أسبوع تقريبا.
وأوضح أنه "إذا تحدثنا عن البضائع اليابانية، اعتباراً من العام الماضي، فإن السفن المتخصصة في نقل السيارات كانت تتحرك عبر خليج عدن والبحر الأحمر أكثر من غيرها، واحتلت سفن الحاويات المرتبة الثانية، تليها ناقلات البضائع الجافة المتنوعة، مشيراً إلى أن "شركات الشحن في اليابان تلقت تحذيرات بشأن خطر مثل هذا المسار، على وجه الخصوص، من السلطات الأميركية المختصة".

تجدر الإشارة إلى أن التوتر في البحر الأحمر نتيجة استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) للسفن التجارية المرتبطة بإسرائيل أدى إلى توقع عدد من الخبراء بانخفاض الحجم الإجمالي للحركة البحرية العالمية بنسبة 20%.

وأشارت صحيفة "نيككي" الاقتصادية اليابانية إلى أن هذا قد يتسبب في اضطرابات بسلاسل التوريد العالمية ويؤدي إلى زيادة عامة في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف النقل، وفقا لها، فإن التخلي عن الإبحار عبر البحر الأحمر والتحول إلى مسار رأس الرجاء الصالح، مع مراعاة تكلفة الوقود والتأمين وما إلى ذلك، يزيد من تكلفة شحن حاوية واحدة 40 قدما،ً على سبيل المثال، بأكثر من ثلاث مرات، من 2 إلى 6.6 ألف دولار.


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