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الصين تتابع التطورات في البحر الأحمر وتقدم الدعم لمؤسسات التجارة الخارجية

1/19/2024 2:08:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة التجارة الصينية إنها تتابع عن كثب التطورات في البحر الأحمر مع تصاعد الوضع هناك، وإن البلاد ستقدم الدعم والمساعدة لمؤسسات التجارة الخارجية.

وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان مساء الخميس "نأمل من جميع الأطراف المعنية أن تستعيد وتضمن أمن الممرات الملاحية في مياه البحر الأحمر".

وأضافت الوزارة أنها تأمل أن تعمل جميع الأطراف بشكل مشترك على حماية التدفق السلس للإنتاج العالمي وسلاسل التوريد والنظام الطبيعي للتجارة الدولية.


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