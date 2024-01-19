وفد من حركة حماس يزور موسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن زيارة وفد من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق، لموسكو.
وقالت الوزارة إن الجانب الروسي أكد خلال المحادثات على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة في غزة.
من جهتها، قالت حركة حماس في بيان إنها شددت بالزيارة على أن جرائم إسرائيل في فلسطين تهدد السلم والأمن الدوليين.
وتعد هذه الزيارة الثانية لأبو مرزوق إلى موسكو منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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