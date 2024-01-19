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وفد من حركة حماس يزور موسكو

1/19/2024 10:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن زيارة وفد من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق، لموسكو.


وقالت الوزارة إن الجانب الروسي أكد خلال المحادثات على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة في غزة.


من جهتها، قالت حركة حماس في بيان إنها شددت بالزيارة على أن جرائم إسرائيل في فلسطين تهدد السلم والأمن الدوليين.


وتعد هذه الزيارة الثانية لأبو مرزوق إلى موسكو منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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