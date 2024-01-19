صور- مظاهرات حاشدة في اليمن دعما لقطاع غزة
التاريخ
1/19/2024 10:10:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
خرجت مظاهرات حاشدة في صنعاء والحديدة باليمن دعما للشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضربات الأميركية البريطانية على اليمن.
وردد المتظاهرون شعارات داعمة للمقاومة، وداعية لمقاطعة الولايات المتحدة وإسرائيل.
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