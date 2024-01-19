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صور- مظاهرات حاشدة في اليمن دعما لقطاع غزة

1/19/2024 10:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرجت مظاهرات حاشدة في صنعاء والحديدة باليمن دعما للشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضربات الأميركية البريطانية على اليمن.


وردد المتظاهرون شعارات داعمة للمقاومة، وداعية لمقاطعة الولايات المتحدة وإسرائيل.











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