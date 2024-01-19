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الرئيس الفرنسي: نتواصل مع قطر للعمل سويا على إطلاق الرهائن في غزة

1/19/2024 10:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي اليوم الجمعة بانه يتواصل مع قطر للعمل سويا على إطلاق الرهائن في غزة.




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