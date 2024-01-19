حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله أنه استهدف بصاروخ من نوع "بركان" جنودا إسرائيليين بين موقعي السماقة والرمثا بمزارع شبعا المحتلة، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.
وأضاف أنه استهدف أيضا جنودا إسرائيليين بصواريخ "بركان" في محيط قاعدة خربة ماعر، كما قال إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في جبل نذر.
من جانبها، قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في منطقة عرب العرامشة في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان.
وأكدت تعرض مواقع عدة في القطاعين الشرقي والأوسط في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.
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