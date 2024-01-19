حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن حزب الله أنه استهدف بصاروخ من نوع "بركان" جنودا إسرائيليين بين موقعي السماقة والرمثا بمزارع شبعا المحتلة، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.



وأضاف أنه استهدف أيضا جنودا إسرائيليين بصواريخ "بركان" في محيط قاعدة خربة ماعر، كما قال إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في جبل نذر.



من جانبها، قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في منطقة عرب العرامشة في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان.



وأكدت تعرض مواقع عدة في القطاعين الشرقي والأوسط في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

