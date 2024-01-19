الأجواء الدافئة تدفع المواطنين للتنزه في عجلون

MENAFN - Al Wakeel News)شهدت عددا من المناطق الشفا غورية في كفرنجة وراجب والقلعة في محافظة عجلون، اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة من قبل مئات الزوار من داخل المحافظة وخارجها للاستمتاع بالأجواء الدافئة.



وقال عدد من المتنزهين إن الأجواء الدافئة شجعتهم للخروج وقضاء أوقات جميلة، وسط الطبيعة الخلابة التي تمتاز بها محافظة عجلون، بالإضافة إلى التنوع الفريد في النباتات وكثرة الشلالات والوديان.



وأشاروا إلى أهمية إعطاء المواقع السياحية أولوية في تنفيذ المشاريع التي تسهم بإطالة مدة إقامة السائح في ظل النهضة التنموية التي تشهدها عجلون ونشاط السياحة الشتوية.



وأشار رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إلى أن المجلس يعطي أولوية للقطاع السياحي، نظرا لأهميته بتحسين الدخل الوطني والاقتصادي في ظل التوجه للاستثمار، خصوصا في محيط التلفريك الذي أصبح يشكل نقلة نوعية، ونقطة جذب للباحثين عن خوض رحلة عبر أحضان الطبيعة الخلابة .



وقال رئيس بلدية كفرنجة المحامي الدكتور فوزات فريحات، إلى أن هنالك تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية من أجل تقديم الخدمات اللازمة للطرق والشوارع المؤدية للمواقع السياحية من تأهيل وتعبيد، وخصوصا في المناطق التي تقع داخل حدود التنظيم.

بترا