وسائل اعلام : باكستان قررت إنهاء الأزمة مع إيران

وسائل اعلام : باكستان قررت إنهاء الأزمة مع إيران
التاريخ
1/19/2024 10:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
افادت وسائل إعلام باكستانية بأن حكومة باكستان قررت إنهاء الأزمة مع إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها
MENAFN19012024000208011052ID1107743100
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