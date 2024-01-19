تأهل رديف اتحاد كلباء إلى نهائي كرة قدم الصالات



تعادل فريق رديف اتحاد كلباء 4/4 مع فريق خورفكان وتأهل إلى المباراة النهائية في دوري الرديف لكرة قدم الصالات ذلك في المباراة التي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي خورفكان، وكان فريق كلباء فاز في لقاء الذهاب 4/6.

وسيلتقي اتحاد كلباء مع البطائح في نهائي من ثلاث مباريات لا تعادل فيها والفائز بمباراتين يتوج بلقب البطولة. وستكون المباراة الأولى على صالة نادي اتحاد كلباء يوم الأحد القادم والمباراتان الثانية والثالثة على صالة نادي البطائح يومي 25 و29 من الشهر الجاري.

ومن جانبه أشاد عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي أمين سر نادي اتحاد كلباء تأهل فريق الرديف ومثمناً الحضور الجماهيري المميز في كل المباريات مطالباً بمواصلة التشجيع في المباراة النهائية القادمة، مؤكداً ثقته في الجهازين الفني والإداري واللاعبين بتحقيق لقب البطولة.

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