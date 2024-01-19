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متحف المستقبل يستضيف البروفيسور أسامة الخطيب يوم الاثنين

1/19/2024 10:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف متحف المستقبل ضمن جلسات سلسلة "حوارات المستقبل"، البروفيسور أسامة الخطيب، مدير مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد، وذلك يوم الاثنين 22 يناير القادم، في جلسة حوارية تتناول استكشاف المحيطات، وتتضمن عرضاً لفيلم وثائقي مشوق حول دور الروبوتات في الكشف عن أسرار أعماق البحار.

وسيشارك البروفيسور أسامة الخطيب مع الحضور نتائج أبحاثه ودراساته التي أجراها بمعونة الروبوتات، وأبرز المهمات الناجحة التي أنجزها الروبوت أوشن ون كي.

وتلي الجلسة الرئيسية التي تبدأ في تمام الساعة 12:00 ظهراً، عرض للفيلم الوثائقي "أوشن ون كي: روبوت استكشاف الأعماق"، والذي يتناول رحلة نحو الأعماق خاضها الروبوت بنجاح، واستكشافه للأعماق المجهولة.

توفر الجلسة فرصة استثنائية للتعرف عن كثب على رحلة الروبوت لاستكشاف أعماق البحار، ومشاهدة أحد أبرز ابتكارات البشرية في مجال التكنولوجيا في عالم استكشاف البحار والمحيطات مباشرة، والتعرف على أحدث التقنيات التي تشكل مستقبل الاستكشاف تحت الماء.

ويمكن للراغبين بحضور هذه الجلسة التي تشكل جزءاً من سلسلة حوارات المستقبل، التسجيل مجاناً عبر الرابط الإلكتروني:

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