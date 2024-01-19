تراجع مستويات التضخم في اليابان إلى 2.3% في ديسمبر

تراجع التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية مجدداً في اليابان في ديسمبر بفضل انخفاض فواتير الكهرباء والغاز، وفق ما أظهرت بيانات حكومية الجمعة، قبيل قرار مرتقب لبنك اليابان الأسبوع المقبل بشأن السياسة النقدية.

ارتفعت الأسعار في ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.3 في المئة من عام لآخر في ديسمبر، مقارنة بـ2.5 في المئة في الشهر السابق.

وعلى مدى العام 2023، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.1 في المئة من عام لآخر، مقارنة بـ4.2 في المئة في يناير 2023.

ورغم أن التضخم ما زال أكثر من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المئة، إلا أنه من المتوقع على نطاق واسع بأن يحافظ المصرف على التسهيلات النقدية التي فرضت الثلاثاء.

وبخلاف مصارف رئيسية أخرى رفعت معدلات الفائدة، التزم بنك اليابان بسياسته المتساهلة للغاية، ما فاقم الضغط على الين.

ولم يكشف بنك اليابان الشهر الماضي عن خططه للعام الجديد، لكن تسري تكهنات منذ أسابيع بأنه قد يبتعد عن معدلات الفائدة السلبية وسيطرته المشددة على عائدات السندات مع تجاوز ارتفاع الأسعار نسبة 2 في المئة.

وباستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة، ارتفعت الأسعار في اليابان بنسبة 3.7 في المئة، بما يتوافق مع التوقعات.

وبعدما تراجع سعر الين إلى 152 مقابل الدولار في أواخر أكتوبر، تعافت العملة اليابانية تدريجياً في ظل تكهنات متزايدة حيال إمكانية تشديد بنك اليابان سياساته النقدية.

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