«رأس الخيمة العقارية» تبحث عن مجالات نمو جديدة في 2025

أكد سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، أن الشركة رفعت حجم استثماراتها العقارية منذ تأسيسها إلى نحو 3 مليارات درهم، تشمل مشاريع في إمارة رأس الخيمة وأبوظبي، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت العديد من المشاريع، خلال الفترة الماضية فيما سيتم الإعلان عن المزيد في العام الجديد 2024.

وقال المهتدي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «رأس الخيمة العقارية» تحرص على إطلاق استثمارات، تعزز عملياتها الحالية، تقوم على أسس متينة تواكب التغيرات الاقتصادية واختيارات المستثمرين، وتوقع أن تبدأ الشركة اعتباراً من العام المقبل 2025 البحث عن مجالات نمو جديدة، وعقد الصفقات لتوسيع محفظتها من الأراضي.



وأوضح أن محفظة مشاريع الشركة تشمل مشاريع سكنية ومتعددة الاستخدامات، من أهمها مشروع ميناء العرب في رأس الخيمة، بالإضافة إلى أبراج جلفار، إلى جانب مشاريعنا في أبوظبي، وتشمل برج رأس الخيمة في جزيرة الريم، بالإضافة إلى برج جلفار ريزيدنس، فضلاً عن مشاريع تطوير مجمعات متعددة الاستخدامات، ومنتجعات وفنادق، ومنافذ بيع بالتجزئة.



وأضاف المهتدي: إن «رأس الخيمة العقارية» تواصل في إطار استراتيجيتها للتحول المؤسسي الاستثمار في تطوير المخطط الرئيسي لميناء العرب، لتعزيز قيمة استثمارات المستثمرين والعملاء، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة حتى اليوم تشمل فندقين من فئة 5 نجوم، بالإضافة إلى مشاريع سكنية.

وقال المهتدي: إن «رأس الخيمة العقارية» تمر بمرحلة متميزة في الوقت الراهن، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع، وسيتم الإعلان عن المزيد منها في 2024، لافتاً إلى أن بيع جميع وحدات مشروعي كيب حياة السكني على جزيرة حياة في ميناء العرب؛ ومشروع باي فيوز السكني المطل على البحر خير دليل على ثقة المستثمرين بمشاريع التطوير العقاري للشركة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إلى أن الشركة أطلقت مؤخراً مشروع كواترو ديل مار على جزيرة الحياة في ميناء العرب، بالإضافة إلى افتتاح منتجع وفندق أنانتارا رأس الخيمة ميناء العرب، الذي يضم 174 غرفة مع فلل عائمة، إلى جانب بيع جميع الوحدات السكنية لمشروع بورتو بلايا المطل على البحر في جزيرة الحياة بميناء العرب، بالشراكة مع إلينغتون العقارية.

وأضاف المهتدي: «2024 سيكون عاماً مهماً للغاية في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص لا سيما أنها تتطلع إلى توسيع عروضها في قطاعي الضيافة والسكن، مما يعزز مكانتها وجهة ناشئة للسياحة، تضاهي أفضل الوجهات في العالم».

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