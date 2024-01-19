1.3 مليار سائح سافروا للخارج عالمياً في 2022 بزيادة 44%

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الجمعة، أن عدد السياح الدوليين سيتجاوز بشكل طفيف في العام 2024 مستواه قبل الوباء، بفضل انتعاش القطاع في آسيا ورغم التوترات الدولية، خصوصاً في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقراً، إن 1.3 مليار سائح سافروا إلى الخارج العام الماضي، أي أكثر بنسبة 44 في المئة مقارنة بالعام 2022. ويُعادل هذا الرقم 88 في المئة من مستوى العام 2019، أي العام الذي يسبق جائحة (كوفيد19).

وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً بزخم قوي في الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد السياح الوافدين مستواهم في العام 2019 بنسبة 22 في المئة، وأيضاً في أوروبا التي تُعد الوجهة السياحية الرائدة في العالم، حيث وصل النشاط السياحي إلى 94 في المئة من مستواه قبل الوباء.

غير أن تعافي السياحة كان أضعف في آسيا، حيث بلغ عدد السياح الدوليين 65 في المئة من العام 2019، على الرغم من رفع القيود الصحية قبل عام في الصين، بعد ثلاث سنوات من سياسة «صفر كوفيد»، حسبما أفادت منظمة السياحة العالمية في بيان.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة زوراب بولوليكاشفيلي في البيان، إن «أحد بيانات منظمة السياحة العالمية يسلط الضوء على قدرة السياحة على المقاومة وانتعاشها السريع».

ويحمل البيان توقعات للعام 2024، بمستوى نشاط أعلى بنسبة 2 في المئة مما كانت عليه في العام 2019

ووفق المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن نشاط هذا القطاع سيستفيد بشكل خاص من زيادة السياحة في الصين بفضل تخفيف القيود في إطار نظام التأشيرات للعديد من البلدان، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى تسهيل سفر الصينيين إلى مناطق أخرى من العالم.

غير أن هذه التوقعات تتأثر بـ«تطور المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية»، خصوصاً في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تعاني السياحة من عواقب الحرب بين إسرائيل وحماس، وتطوّر الظروف الاقتصادية.

وحذّرت منظمة السياحة العالمية من أن التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة وتقلّب أسعار النفط، والاضطرابات التي تسببها للتجارة، يمكن أن تستمر في التأثير على تكاليف النقل والإقامة في سنة 2024.

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