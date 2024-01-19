شراء تذكرة حفلة لتايلور سويفت .. أسهل من إيجاد طبيب أسنان بسعر معقول في بريطانيا

بات العثور في المملكة المتحدة على طبيب أسنان يتقاضى التعرفة العامة مهمة شبه مستحيلة وأشبه بـ"كابوس" لبريطانيين كثر، ما لا يترك أمام بعضهم سوى اللجوء إلى القطاع الخاص في حال كانوا قادرين على تحمّل تكاليفه، في حين يفضّل آخرون الاستغناء عن الرعاية الطبية حتى لو كانت ضرورية.

على غرار الأزمة الكبيرة التي تؤثر على نظام الصحة العامة في بريطانيا ("ان اتش اس")، فإن عدداً كبيراً من أطباء الأسنان يتخلون عن هذه المنظومة العامة لصالح مؤسسات الرعاية الخاصة، وهي أكثر ربحية وأعلى كلفة بكثير.

وقالت النائبة العمالية آشلي دالتون بخيبة أمل في أوائل يناير أمام البرلمان "في عام 2024، سيكون شراء تذكرة لحضور حفلة موسيقية لتايلور سويفت أسهل من الحصول على موعد مع طبيب أسنان متعاقد مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

ويبدي البريطانيون ارتباطاً قوياً بهيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تسمح لهم، مهما كان دخلهم، بتلقي المراقبة الطبية والعلاج مجاناً، أو في حالة رعاية الأسنان بأسعار منخفضة. ولكن بحسب دراسة أجرتها جمعية طب الأسنان البريطانية في عام 2022، فإن 90% من أطباء الأسنان لم يعودوا يقبلون مرضى جدداً بالأسعار العامة.

وأظهر استطلاع أجرته هيئة "يوغوف" الإحصائية في مارس 2023 أن واحداً من كل خمسة بريطانيين لم يسجل اسمه في مؤسسة صحية خاصة أو عامة.

منذ أشهر، يكافح داني وايت، وهو أب عاطل عن العمل، من أجل إيجاد طبيب أسنان لنفسه ولزوجته التي تعاني من خراجات متكررة، وابنتيه اللتين لدى إحداهما سن تنمو خلف أسنانها اللبنية، والأخرى تحتاج إلى جهاز تقويم أسنان.

وقال وايت لوكالة فرانس برس "إنه كابوس مطلق"، إذ "نحاول باستمرار الحصول على موعد" للابنة الصغرى، لكن العيادات الثلاث في المدينة "ألغت كلها تسجيل مرضاها في هيئة الخدمات الصحية الوطنية"، وباتت تقدم الرعاية الخاصة فقط.

وأضاف الرجل المقيم في بوري سانت إدموندز في شرق إنجلترا "سيكلفنا ذلك 400 جنيه استرليني (507 دولارات)، فقط للاستشارة الأولى (لجميع أفراد الأسرة)، من دون أي علاج"، وهو ما تعجز عن تكبّده هذه العائلة التي تكافح بالفعل لسداد قرض السيارة.

وعلى غرار وايت، يجد آلاف البريطانيين أنفسهم في أمسّ الحاجة إلى العلاج، فيما تضجّ وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشهادات أشخاص اضطروا للسفر مئات الكيلومترات لإيجاد طبيب أسنان، أو اقترضوا مبالغ مالية لدفع تكاليف العلاج، فيما يتحدث آخرون عن استغلال وجودهم في الخارج من أجل خلع الأسنان.

ويقول مارك جونز، وهو مستشار أمني أطلق قبل ثلاث سنوات حملة "بلا أسنان في إنجلترا"، "ثمة أشخاص ينتهي بهم الأمر في المستشفى بسبب جرعات زائدة من مسكنات الألم، ويموت بعضهم بسبب تسمم الدم جرّاء خرّاج أو سرطان غير مشخص في الفم".

ويوضح غاضباً "بعض الناس يخلعون أسنانهم بأنفسهم"، كما حدث أثناء الحجر الصحي خلال جائحة كوفيد-19 التي شهدت تنامي ظاهرة "طب الأسنان المنزلي".

خدمة تقترب من "النهاية"

وأظهرت بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن المملكة المتحدة تضمّ 49 طبيب أسنان لكل 100 ألف نسمة، وهو أدنى معدل بين دول مجموعة السبع.

لكنّ "المشكلة لا تكمن في نقص أطباء الأسنان، بل في نقص أطباء الأسنان الذين يختارون العمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية"، بحسب مارك جونز.

وحذر مركز أبحاث "ذي نافيلد ترست" The Nuffield Trust في تقرير حول هذا الموضوع في منتصف ديسمبر، أن خدمات طب الأسنان التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية "تقترب من نهاية حياتها تقريباً".

تدريجيا، يتشكل نظام ذو مستويين متباعدين، من جهة ثمّة أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف العلاج في القطاع الخاص، ومن ناحية أخرى، هناك أفراد الفئات الأكثر تواضعا الذين يرون صحتهم تتدهور.

ويُدرك رئيس جمعية طب الأسنان البريطانية إيدي كراوتش أن الوضع "صادم"، لكنه يلقي باللائمة على "نقص الاستثمار" من جانب الدولة خلال السنوات العشر الماضية، فضلاً عن إلغاء عدد كبير من الرعايات الصحية خلال الجائحة.

كما يلفت كراوتش إلى إصلاح أجري عام 2006 عُدّلت بموجبه تعرفات إجراءات طب الأسنان، ما جعلها أقل جاذبية لأطباء الأسنان.

وحالياً، يقدّم ما يزيد قليلاً على 70% من الأطباء علاجات في إطار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وأحياناً بكميات صغيرة جداً، وفق تقرير برلماني حديث.

ووعدت حكومة المحافظين بخطة لنظام طب الأسنان العام الذي تناهز ميزانيته السنوية 3 مليارات جنيه إسترليني (3,8 مليارات دولار) لإنجلترا كلها.

يعتقد إيدي كراوتش أنه "قبل كل شيء، نحتاج إلى حوافز للسماح لأطباء الأسنان باستقبال مرضى جدد"، وهذا يعني "مكافأة إضافية" مقابل العلاجات المعقدة.

ولكن هناك أيضاً حاجة إلى حلول لمعالجة "الحاجة الملحة" لمعاناة المرضى، وفق مارك جونز الذي يقترح تطوير عيادات نقالة متخصصة في طب الأسنان وخدمات للرعاية الطارئة في المستشفيات.



