مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يؤكد إقرار نظام عقوبات على حماس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن التكتل أقر اليوم الجمعة مجموعة عقوبات على حركة (حماس)، مضيفا أن التدابير الأولى ستستهدف ستة أشخاص مشتركين في تمويل حماس.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "ما نفعله الآن.. وقد تم اليوم وأعتقد أنه سيُعلن خلال الساعات المقبلة.. (هو أننا) أقررنا نظام (عقوبات) مخصصا لحماس. أدرجنا بالقائمة ستة أشخاص".
وتابع المسؤول أن الأشخاص الستة جميعا من دول عربية أو أفريقية وكلهم مشتركون في تمويل حماس.
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