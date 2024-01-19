مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يؤكد إقرار نظام عقوبات على حماس

أكد مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن التكتل أقر اليوم الجمعة مجموعة عقوبات على حركة (حماس)، مضيفا أن التدابير الأولى ستستهدف ستة أشخاص مشتركين في تمويل حماس.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "ما نفعله الآن.. وقد تم اليوم وأعتقد أنه سيُعلن خلال الساعات المقبلة.. (هو أننا) أقررنا نظام (عقوبات) مخصصا لحماس. أدرجنا بالقائمة ستة أشخاص".

وتابع المسؤول أن الأشخاص الستة جميعا من دول عربية أو أفريقية وكلهم مشتركون في تمويل حماس.





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