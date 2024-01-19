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بمساعدة Chatgpt فتاة تحصد أهم جائزة أدبية

1/19/2024 10:00:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت ري كودان، الحائزة على أرقى جائزة أدبية في اليابان، أن برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي“تشات جي بي تي” تولى كتابة نحو 5 بالمئة من روايتها ذات المناخ المستقبلي، معتبرة أنه ساعدها في إظهار قدراتها في مجال التأليف.

وحصلت رواية كودان الأخيرة“طوكيو-تو دوجو-تو” (أي“برج الرحمة في طوكيو”)، على جائزة أكوتاغاوا، إذ رأت لجنة التحكيم أنها“تبلغ درجة من الكمال يصعب معها العثور على أي خلل فيها”.

لكن ري كودان (33 عاما) أقرّت خلال احتفال بأنها استخدمت“كل إمكانات الذكاء الاصطناعي لكتابة هذا الكتاب”، موضحة أن“نحو 5 في المئة من الكتاب يتكون من جمل أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي” وأوردتها حرفيا.

ويزداد القلق في مختلف القطاعات ومنها النشر من أداة الذكاء الاصطناعي التي جرى إطلاقها عام 2022، والتي يمكنها في بضع ثوانٍ إنتاج نصوص على الطلب.

ويحضر الذكاء الاصطناعي مرارا في كتاب كودان الذي تدور أحداثه في طوكيو المستقبلية، ويتناول سجنا على شكل برج صممه مهندس معماري منزعج من إفراط المجتمع في التسامح.

وأشارت كودان إلى أنها تجري باستمرار محادثات مع أداة الذكاء الاصطناعي، وتخبره بأفكارها الشديدة الخصوصية والتي لا تستطيع“التحدث عنها مع أي شخص آخر”، مضيفة أن ردود“تشات جي بي تي” ألهمت أحياناً حوارات في الرواية.

وأوضحت أنها تريد الحفاظ على“علاقات جيدة” مع الذكاء الاصطناعي و”إطلاق العنان لإبداعه”.

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