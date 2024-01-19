أطعمة تسرع من ظهور علامات التقدم في العمر

MENAFN - Khaberni) خبرني - ربما لا تعلم أن هناك وجبات تحصل عليها بصفة مستمرة، قد تعجل من تقدمك في العمر، حيث تعمل بعض الأطعمة على إفساد الوظائف التنظيمية بالجسم عند تناولها بانتظام، ما يؤدي للإصابة بالأمراض وبالتجاعيد قبل الأوان

من تلك الأطعمة:

الكربوهيدرات المكررة

هي الكربوهيدات التي سلبت منها فوائدها الغذائية المهمة، والتي لا تحتوي في تلك الحالة على ألياف غذائية، تقلل من سرعة امتصاصها في مجرى الدم، لذا يكون من المتوقع في تلك الحالة تلف نسب الإنسولين المتاحة، وتكون مقاومة الإنسولين بالجسم على المدى البعيد، الأمر الذي ينبه لضرورة الاعتماد على الكربوهيدرات النافعة المتاحة بالفواكه والحبوب الكاملة، حيث يحصد الجسم من خلالها الطاقة اللازمة وتتحسن صحته بوضوح

السكريات

يشير الأطباء إلى أن استهلاك نسب زائدة من السكريات، يعني حدوث خلط غير مطلوب بين جزيئات السكر وبين البروتينات، لذا تنشأ مركبات ضارة بالجسم، تسهل من تلف كولاجين الجلد، وهو البروتين المسؤول في الأساس عن الحفاظ على شباب الجلد

اللحوم المعالجة

تحتوي تلك النوعية من اللحوم على نسب مرتفعة من الكبريتيت، وهي المواد المساهمة في تحفيز التهابات الجلد، ومن ثم ظهور علامات التقدم في السن، ما يتطلب تقليل نسب تلك الأطعمة عند تناولها، والحرص دائما على تعويضها بالخضروات والفواكه الطازجة

الطعام المشوي

يساهم طهي الطعام بدرجات حرارة شديدة الارتفاع، في زيادة المركبات الالتهابية بداخل الأطعمة، والتي تحفز الإصابة بالإجهاد التأكسدي وبالتالي المعاناة من علامات التقدم في العمر سريعا، بما تشمل في تلك الحالة من أمراض خطيرة، كالأزمات القلبية والسكتات وهشاشة العظام أيضا، من هنا ينصح الخبراء بضرورة طهي الأكلات المشوية بدرجات حرارة متوازنة، لا تضر بالإنسان بقدر ما تفيده

الأطعمة المالحة

ربما لا تستخدم الملح كثيرا أثناء طهي الطعام، إلا أن هذا لا يضمن لك حصولك على نسب غير مرتفعة من تلك السموم البيضاء، والسبب هو أن أغلب الأكلات المعلبة تحتوي على نسب مرتفعة من الأملاح، التي تعمل على الإضرار بالصحة بأكثر من وسيلة، في مقدمتها منح الإنسان الكثير من علامات التقدم في العمر