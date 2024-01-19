هولندا تحث نتنياهو على خفض العنف بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إنه حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -بمكالمة هاتفية- على خفض مستوى العنف ضد الفلسطينيين بشكل كبير، وفق تعبيره.

وأضاف أنه ناقش الحاجة إلى وقف إنساني فوري للقتال مع نتنياهو، لا سيما أن هناك الكثير من الضحايا المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأكد روته لنتنياهو أن على إسرائيل أن تسمح بدخول كميات أكبر بكثير من إمدادات المساعدات لسكان القطاع وبسرعة أكبر.