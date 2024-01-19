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جت تدشن أولى رحلات خط النقل المباشر من عمان إلى تلفريك عجلون

1/19/2024 9:18:49 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - انطلقت، الجمعة، أولى رحلات خط النقل المباشر من شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) إلى تلفريك عجلون، عقب تأجيلها في وقت سابق بسبب الأحوال الجوية.

وسيعمل الخط من خلال رحلتين يوميا، الأولى تنطلق من محطة العبدلي الساعة 10 صباحاً، والثانية من محطة الدوار السابع الساعة 10:30 صباحاً.

ويبلغ سعر التذاكر عبر الخط الجديد للأردنيين والمقيمين 5 دنانير لمن هم فوق سن العاشرة، و3 دنانير لمن هم دون العشر سنوات، ومجانا للأطفال أقل من 3 سنوات، إضافة إلى توفرها عبر التطبيق الإلكتروني لشركة جت وفي مكاتبها.

وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، اتفاقية مع شركة النقليات السياحية الأردنية (جت)، لدعم السياحة الداخلية، من خلال استحداث خط نقل مباشر من عمّان إلى تلفريك عجلون والعودة، وبأسعار مخفضّة.


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