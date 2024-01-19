الادعاء السويسري يقدم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي

الادعاء السويسري يقدم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي
التاريخ
1/19/2024 9:18:49 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقلت وكالة رويترز عن الادعاء السويسري إعلانه تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وذلك خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي.
وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه لا يعتزم الكشف عن أي تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكوى، وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني.
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