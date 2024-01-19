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حرب غزة .. لا حياد لأحد في هذا العالم

1/19/2024 9:18:49 AM
(MENAFN- Khaberni) انتصرت غزة وانتصرت المقاومة الاسلامية الفلسطينية انتصرت عسكرياً وأخلاقياً بصدقها ومعاملتها الانسانية للاسرى وانهزمت اسرائيل عسكرياً وأخلاقياً وشاهد العالم بأسره هذا الانتصار المشرف وذلك الانكسار المذل والسقوط الاخلاقي لدولة الاحتلال. انتصرت الشعوب العربية بمساندتها للمقاومة ولديها الكثير والكثير جداً لتقدمه من دماء ومال ورجال وانهزمت الانظمة العربية بتبعيتها وارتهانها للقرار الامريكي والصهيوني ووقوفها موقف المتفرج حتى من دماء وصيحات الاطفال . انتصرت شعوب أميركا واوروبا وهي تراقب وتشاهد جرائم الاحتلال وانهزمت الانظمة وتعرت امام شعوبها بخضوعها للقرار الصهيوني الذي اوصل هذه القيادات الى مواقعها عبر ديمقراطيات كاذبة خاطئة . انتصرت جنوب افريقيا وهزمت دولة الصهاينة المصطنعة وهزمت أميركا واوروبا والانظمة
العربية ومعظم الانظمة العالمية عبر تقديم الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية بعد 75 عاماً من الجرائم المستمرة بحق شعب اعزل وعلى مرأى ومسمع من العالم . انتصر أبو عبيدة بشخصه وبمن يمثلهم واكتسب احترام العالم اجمع وانهزم هيجاري وجالانت ونتنياهو وبلينكن وبايدن، انتصر الصدق وانهزم الافتراء والكذب وشاهد العالم التوجيهات الأميركية بالتقليل من الخسائر في الارواح وفي عدد الشهداء من الاطفال ويقتل هؤلاء بصواريخها وطائراتها . استيقضت الشعوب الاوروبية وايقنت ان بلدانها
مرهونة للقرار الصهيوني واستيقظ الشعب الالماني على كذبة الهولوكوست ومعاداة السامية بعد ان اشربوا هذه الافتراءات الصهيونية واكتشفوا انهم كانوا ضحية كما هم الفلسطينيون لهذه الدولة العنصرية وأن رئيسهم الرئيس الالماني وحتى يتسلم مهام عمله لا بد له ان يزور ضحايا المحرقة المزعومة
كذلك الامر فيما يتعلق بزعماء الدول الاخرى. ها هو العالم يسمع ويرى تصريحات القادة الصهاينة السياسيين والعسكريين والدينيين ودعواتهم للقتل والابادة واستدعاء النصوص التوراتية والتي لا تقيم وزناً لأي انسان في هذا العالم ومن مختلف الاعراق والاديان وأن الله خلق هؤلاء جميعاً فقط لخدمة بني اسرائيل وأنه لشرف عظيم للذي بقر بطنه واستئصلت كليته او
قلبه لخدمة اي يهودي . حرب غزة هي حرب تحرير الفكر العالمي وتحرير الفكر الغربي وقسم كبير من مواطني ما يسمى دولة اسرائيل وهي حرب حصحصة الحق وإبطال الباطل . تدمر آلة الحرب الصهيونية 70% من مباني غزة وتقتل 30 الفاً من المدنيين جلهم من الاطفال والنساء وتوقع اكثر من 70 الف جريح وتمنع الدواء والماء عن اكثر من مليوني انسان داخل القطاع ويصرح المسؤول الامريكي والغربي بضرورة ان تتجنب الضربات المساس بالمدنيين وان تراعي قواعد الحرب فهل هناك وقاحة اكثر من هذه الوقاحة، هل بقي لهؤلاء ذرة انتماء للبشرية . لم يعد لهؤلاء أي احترام من العالم وحتى من شعوبهم فقد سقط القناع الزائف وانتهى كل شيء وفهم الجميع المعادلة ويأبى النظام العربي الا أن يدفن رأسه بالرمال .

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