مجموعة قانونية بسويسرا: أفراد قدموا اتهامات ضد هرتسوغ

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مكتب المدعي العام السويسري للجزيرة إنه يعمل على بيان لموقفه القانوني بعد شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأضاف أنه يتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية، وسيصدر بيانا بشأن الخطوة التالية بعد النظر في الشكاوى.

من جانبها، أعلنت مجموعة قانونية حقوقية بسويسرا أن أفراد قدموا اتهامات ضد الرئيس الإسرائيلي للمدعين الفيدراليين والسلطات في بازل وبيرن وزيورخ.

وأكدت أنه يمكن رفع الحصانة عن المسؤولين السياسيين في ظروف معينة كالجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن حالة هرتسوغ تستوفي الشروط، وفق تعبيرها.