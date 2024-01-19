مجموعة قانونية بسويسرا: أفراد قدموا اتهامات ضد هرتسوغ

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- Khaberni) خبرني - قال مكتب المدعي العام السويسري للجزيرة إنه يعمل على بيان لموقفه القانوني بعد شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وأضاف أنه يتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية، وسيصدر بيانا بشأن الخطوة التالية بعد النظر في الشكاوى.
من جانبها، أعلنت مجموعة قانونية حقوقية بسويسرا أن أفراد قدموا اتهامات ضد الرئيس الإسرائيلي للمدعين الفيدراليين والسلطات في بازل وبيرن وزيورخ.
وأكدت أنه يمكن رفع الحصانة عن المسؤولين السياسيين في ظروف معينة كالجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن حالة هرتسوغ تستوفي الشروط، وفق تعبيرها.
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