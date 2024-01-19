الدراجات الهوائية.. وسيلة نقل أساسية في غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - في ظل انقطاع الوقود عن قطاع غزة لأكثر من 100 يوم، تحولت الدراجة الهوائية إلى وسيلة نقل أساسية لمختلف الأعمار.

ففي مخيم جباليا يقوم أبو رمزي سالم بإصلاح الدراجات المتضررة لأهالي المخيم، داخل متجره الذي يعتبر من أكبر محلات إصلاح الدراجات الهوائية في غزة منذ عام 1950.

وقال أبو رمزي للجزيرة مباشر إن غالبية سكان المخيم باتوا يستخدمون الدراجة الهوائية لأنها مع العربات التي تجرها الحيوانات“الكارو” وسيلة التنقل المتوفرة في ظل الحرب، مشيرا إلى أنه حتى كبار السن أصبحوا هم أيضا مضطرين لاستخدامها.

وأضاف أن الدراجة أصبحت تستخدم في نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفيات.

وأوضح أن الطرقات المدمرة في المخيم والممتلئة بالأحجار وركام البنايات المهدمة، تعد السبب في سرعة دمار عجل الدراجات الهوائية.

وذكر أبو رمزي أن قلة المواد والأدوات الخاصة بإصلاح الدراجات، وكذلك انعدام الكهرباء، هي أكثر الصعوبات التي تواجهه.

وأشار إلى أن الجميع معرضون للخطر في غزة، ولكنه سيستمر بخدمة شعبه ومواصلة الذهاب إلى محله لإصلاح الدراجات رغم خطورة ذلك على حياته.