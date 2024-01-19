أونروا: العنف الإسرائيلي بلغ أعلى مستوياته بالضفة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن العنف الذي تمارسه إسرائيل بلغ أعلى مستوياته بالضفة الغربية ويمثل دورة مأساوية من الألم والمعاناة، وفق تعبيره.

وأكد أن أعداد ومدة وكثافة عمليات قوات الأمن الإسرائيلية ازدادت في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، لا سيما في مخيمات اللاجئين.

وأشار لازاريني إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 90 طفلا فقط خلال الـ 100 يوم الماضية بالضفة الغربية، مشددا على صعوبة تتبع أعداد الفلسطينيين الذين تقتلهم إسرائيل نظرا لمدى انتشار العنف بالضفة.

وأفاد بأن عدد الفلسطينيين الذين تقتلهم القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية تضاعف العام الماضي 3 مرات مقارنة بعام 2022 الذي كان يُعتقد أنه الأسوأ.