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خلال 24 ساعة .. وفاة 18 طفلاً بسبب الالتهاب الرئوي في البنجاب

1/19/2024 9:18:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي 18 طفلا آخر، بسبب الالتهاب الرئوي، في إقليم البنجاب، خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب الطقس البارد.

وحسب بيانات وزارة الصحة، تم تسجيل 1062 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، خلال تلك الفترة، ومعظمها من مدينة لاهور، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

وفي يناير وحده، تم تسجيل 780 حالة إصابة في مدينة "لاهور"، في مستشفيات حكومية، بينما 4900 حالة إصابة في إقليم "البنجاب".

ولإنقاذ الأطفال من الإصابة بالالتهاب الرئوي، قررت الحكومة فرض حظر على التجمعات الصباحية في المدارس حتى 31 يناير الجاري.

وأعرب رئيس الوزراء المؤقت في إقليم البنجاب، محسن نقفي عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي بين الأطفال في الإقليم.


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