هيرتا لا يعتزم إجراء انتخابات مبكرة عقب وفاة رئيسه برنشتاين

أعلن نادي هيرتا برلين، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه لن يجري انتخابات مبكرة بعد وفاة رئيسه كاي بيرنشتاين.ومن المقرر أن يقود فابيان دريشر، الرئيس المؤقت لهيرتا برلين، النادي حتى موعد إجراء الانتخابات في الخريف المقبل، وفقا لما هو محدد سلفا.

وقال دريشر في مقابلة عبر الفيديو نشرها الموقع الالكتروني الرسمي للنادي الألماني: "مازلنا جميعا نشعر بالصدمة لوفاة صديقنا وزميلنا. وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية، أن تقف عائلة هيرتا بأكملها معا الآن. ولهذا السبب، نحتاج للجنة تنفيذية قوية، وهو ما نمتلكه بالفعل".

وأعلن هيرتا يوم الثلاثاء الماضي وفاة بيرنشتاين بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 43 عاما.

وتولى بيرنشتاين، وهو مشجع شغوف بالفريق الألماني وكان عضوا سابقا برابطة مشجعي (ألترا هيرتا)، رئاسة النادي في يونيو 2022.

ويجري التحقيق الآن في وفاة بيرنشتاين من جانب مكتب المدعي العام في فرانكفورت آن ذا أودر، وقالت متحدثة إن النتائج الأولية لتشريح الجثمان لم تظهر أي شبهة جنائية في وفاته وأنه "من المفترض على الأرجح أنه وفاته جاءت طبيعية".

ولا يزال يجري جمع العينات السمية والنسيجية، حيث من المقرر أن يستغرق فحصها بعض الوقت.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت أول أمس الأربعاء أنها بدأت تحقيقات لتحديد سبب وفاة رئيس نادي هيرتا برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذا الإجراء طبيعي طالما أن سبب الوفاة غير واضح حيث لا توجد مؤشرات لانتحار بيرنشتاين أو وفاته بمؤثرات خارجية.

ويستعد هيرتا برلين، الذي يحتل المركز السابع بترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني، لملاقاة ضيفه فورتونا دوسلدورف على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين بعد غد الأحد.

وتم التخطيط للعديد من الأنشطة لتكريم برنشتاين، ومن المتوقع أن يحضر بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، المباراة.

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