العراق يهزم اليابان ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضمن منتخب العراق الأول لكرة القدم، التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا، بفوزه المستحق على نظيره الياباني بهدفين لهدف اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للبطولة المتواصلة في قطر منذ 12 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل.
سجل ثنائية منتخب العراق، هدافه أيمن حسين "د5 و5±45"، فيما سجل لليابان ايندو "د3±90"، ليرتفع رصيد منتخب العراق إلى النقطة السادسة، فيما تجمد رصيد اليابان عند النقطة الثالثة.
قدم منتخب العراق، أداء مميزا طوال دقائق المباراة، ما مكنه من الحد من مقدرة منافسه الذي وجد نفسه أمام منافس شرش.
ويعتبر منتخب اليابان، المرشح الأبرز لخطف لقب النسخة ال18 من البطولة القارية، التي سبق وأن فاز بلقبها 4 مرات في أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، فيما فاز منتخب العراق باللقب مرة واحدة في العام 2007.
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