العراق يهزم اليابان ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا

ضمن منتخب العراق الأول لكرة القدم، التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا، بفوزه المستحق على نظيره الياباني بهدفين لهدف اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للبطولة المتواصلة في قطر منذ 12 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل.

سجل ثنائية منتخب العراق، هدافه أيمن حسين "د5 و5±45"، فيما سجل لليابان ايندو "د3±90"، ليرتفع رصيد منتخب العراق إلى النقطة السادسة، فيما تجمد رصيد اليابان عند النقطة الثالثة.

قدم منتخب العراق، أداء مميزا طوال دقائق المباراة، ما مكنه من الحد من مقدرة منافسه الذي وجد نفسه أمام منافس شرش.

ويعتبر منتخب اليابان، المرشح الأبرز لخطف لقب النسخة ال18 من البطولة القارية، التي سبق وأن فاز بلقبها 4 مرات في أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، فيما فاز منتخب العراق باللقب مرة واحدة في العام 2007.

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