وزير الدفاع الأمريكي مطلوب للإدلاء بشهادته حول إخفاء نبأ دخوله المستشفى

طلب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي أمس الخميس من وزير الدفاع لويد أوستن الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بشأن عدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى في الآونة الأخيرة، حتى للرئيس جو بايدن.

وكان أوستن في المستشفى يتلقى العلاج من سرطان البروستاتا منذ بداية العام. وأثار عدم إبلاغه بايدن في الوقت المناسب بدخوله المستشفى انتقادات من المشرعين، وفوجئ البيت الأبيض بهذا النبأ.

وأمضى أسبوعين في المستشفى بسبب مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا التي خضع لها في 22 ديسمبر الماضي، وتم التكتم على الجراحة أيضا في البداية. وخرج يوم الاثنين من المستشفى إلى منزله في فرجينيا.

وكتب النائب مايك روجرز في رسالة إلى أوستن أمس الخميس "ينبغي أن يفهم الكونغرس ما حدث ويعرف من اتخذ القرارات لمنع الكشف عن مكان الوزير".





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