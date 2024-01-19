أول مسبار ياباني يستعد للهبوط على سطح القمر غداً

تستعد منظمة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) لأول هبوط لها على سطح القمر في وقت مبكر غداً.

وتعتمد مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر، وهي مركبة فضائية خفيفة الوزن بحجم مركبة ركاب، على تقنية الهبوط الدقيق التي تتميز بقدر أكبر من التحكم من أي هبوط سابق على القمر.

واستخدمت معظم المسبارات السابقة مناطق هبوط يبلغ عرضها نحو عشرة كيلومترات، غير أن المركبة اليابانية الذكية تهدف إلى الهبوط في محيط يبلغ عرضه مئة متر فقط.

ومركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر هي ثمرة عقدين من العمل على التكنولوجيا الدقيقة من جانب منظمة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، وفي حال نجاحها، ستصبح اليابان الدولة الخامسة التي تهبط على القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.

وقالت (جاكسا): «إن الهدف الرئيس للمهمة هو اختبار تقنية الهبوط الجديدة التي من شأنها أن تسمح لأي مهمة إلى القمر بالهبوط حيث نريد، وليس حيث يسهل الهبوط».

وبعد هبوطها، ستبحث المركبة عن أدلة حول أصل القمر، بما في ذلك تحليل المعادن، مستخدمة كاميرا خاصة.

وتهدف المركبة، المزودة بوسادة لتخفيف وقع الاصطدام، إلى الهبوط بالقرب من منطقة مغطاة بالصخور البركانية.

وتأتي المهمة، التي تجري متابعتها عن كثب، بعد عشرة أيام فقط من فشل مهمة القمر التي أطلقتها شركة أمريكية خاصة، عندما حدث تسرب للوقود في المركبة الفضائية بعد ساعات من الإطلاق.